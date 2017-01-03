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Zeytinburnu'nda Ortaköy saldırganı operasyonu
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Zeytinburnu'nda Reina saldırganı için operasyon

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina'ya silahlı saldırıda bulunan zanlıyı arama çalışması kapsamında Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenlendi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 22:19:09 Güncelleme: 03 Ocak 2017 Salı, 00:08:52 İHA

Gece kulübüne düzenlen saldırının zanlısının yakalanması için polisin düzenlediği operasyon sona erdi. Operasyon sürerken bölgeye yakın bir noktada yaralanan şahsın operasyonla ilgisi olmadığı bildirildi.

Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin arama çalışmaları sürerken polis Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi.

Yaklaşık 3 saat düzenlenen operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı. Polisin çalışmaları sürerken yakında duyulan bir ses üzerine polis ekipleri buraya yöneldi.

Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı görüldü. İlk etapta yaralanın operasyon kaynaklı yaralandığı düşünüldü. Yapılan incelemenin ardından yaralı şahsın operasyonla ilgili olmadığı anlaşıldı.

Şahsın yabancı uyruklu bir kişi olduğu ve tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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