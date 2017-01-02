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Manisa'da öğrenci yurdunda yangın

Manisa'da özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 23:36:46 Güncelleme: 23:38:47 AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özel bir öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Urganlı Mahallesi girişinde trafik ve asayiş denetimi yapan jandarma ekipleri, 9 orta öğretim öğrencisinin kaldığı özel bir erkek öğrenci yurdunun çatısında başlayan yangını fark ederek, uyardıkları yurt görevlileri ile öğrencilerin tahliyesini sağladı.

Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun kasım ve aralık ayında ildeki diğer yurtlar gibi 2 kez denetimden geçtiğini belirterek, "Toplam 9 orta öğretim erkek öğrencimizin kaldığı yurdun çatısında çıkan yangında binada maddi hasar oluştu. Yurtta kalan öğrencilerimiz ile 2 yurt görevlisi yangından yara almadan kurtuldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı." diye konuştu.

Öte yandan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

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