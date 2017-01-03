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Zeytinburnu'nda başlayan katliam yolculuğunda çarpıcı detaylar

03 Ocak 2017 Salı, 03:34:08

İstanbul Ortaköy'deki Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin katliam yolcuğuna HABERTÜRK ulaştı

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    NİHAT ULUDAĞ/GAZETE HABERTÜRK

    Türkiye'nin en güzel dilek ve umutlarla 2017 yılına girdiği ilk saatlerde İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’yı kan gölüne çevirip 39 kişiyi öldüren teröristle ilgili olarak, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. 

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    Reina katliamcısının izini dakika dakika süren emniyet ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olan teröristin yakalanması için çok sayıda adrese eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Edinilen bilgilere göre, katliamı gerçekleştiren terörist, Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi’ne elinde sigara ve sırt çantasıyla gitti.

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    Yoldan geçen ilk taksiyi çeviren DEAŞ’lı terörist, saat 23.58’de taksiye binerek sahil yolundan Reina’ya doğru hareket etti. Teröristin ‘katliam yolculuğu’nun görüntülerine ise HABERTÜRK ulaştı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 3 dakika önce
    biz kendi memleketimizde karşıdan karşıya 15 dakikada zor geçiyoruz adam katliam yaptı kaçtı sırra kadem bastı
  • Misafir 17 dakika önce
    otobüste tam çaprazında oturan ve fotoğrafını çeken kişiye ulaşmak lazım bence oda şüpheli
  • Misafir 26 dakika önce
    adamın bakışlarında hayır yok
  • Misafir 27 dakika önce
    tam bir psikopata benziyor, pek yabancı gibide durmuyor belkide türktür
  • Misafir 39 dakika önce
    sen insan olamazsın,bütün insani duygularını kaybetmişsin bir hayvana yapılmayacak caniliği insanlara yapıyorsunuz yazıklar olsun...
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