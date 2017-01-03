Zeytinburnu'nda başlayan katliam yolculuğunda çarpıcı detaylar

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Yürütülen soruşturmada polis, teröristin kısa bir süre önce Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Suriye’de DEAŞ adına savaştığı da saptanan teröristin bu nedenle silah kullanmaya çok hâkim olduğu öğrenildi