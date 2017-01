İzmirli öğrencilerden El Bab'da görev alan Türk askerlerine anlamlı hediyeler

İzmirli öğrenciler Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadele veren Türk askerlerine moral vermek için kendilerini birçok zorluktan koruyan ve uğur saydıkları eşyaları Mehmetçiği koruması için gönderdi. El Bab'taki Türk askeri de bu jesti karşılıksız bırakmadı.



İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir kolejde eğitim gören öğrenciler, Türkiye'nin, Suriye'de DEAŞ'a karşı başarıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu'nda El Bab'ta görev alan Türk askerinin yüreğini ısıttı.



Mehmetçiğe moral ve motivasyon vermek için minik öğrenciler en değerli ve uğurlu saydıkları eşyalarını gönderdi. Kimisi gece korktuğunda yıllardır sarıldığı ayıcığını, kimisi kendisini bütün kötülüklerden koruyan uğurlu kolyesini kimisi de soğuktan koruyan sarıldı koruyan atkısını gönderdi. El Bab'taki askerler de bu jesti karşılıksız bırakmayarak öğrencilere teşekkür etti.



KORKTUĞUNDA SARILDIĞI AYICIĞI KORKMASINLAR DİYE GÖNDERDİ



Kendisi için en değerli eşya olan ayıcığını Türk askerine yollayan 7. Sınıf öğrencisi Deniz Salgut, "Geceleri korkuyorduk ben ve kardeşim aynı odada kalıyorduk ve bu pengueni alıp bununla yatıyorduk. Onunla yatınca o bize güç veriyordu, korkumuz hemen geçiyordu. O yüzden onu da askerlerimize gönderdik ki korkmasınlar hiçbir zaman. Biz her zaman onlara dua ediyoruz, kalbimizde de onlar var hep onarlı düşünüyoruz. Ben ve kardeşim akşamları yatarken onlara dualar okuyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız çünkü onlar bizi koruyorlar bizde onlara destek olmaya çalıştık" dedi.



"ŞANS GETİREN KOLYEMİ GALİBİYET KAZANMALARI İÇİN GÖNDERİYORUM"



Yıllar önce Çanakkale şehitlerini ziyarete gittiğinde aldığı kolyenin kendisini koruduğuna inanan Yiğit Burağan Duran da kolyesini boynunda çıkararak Türk askerine yolladı. Duran, "Onlara kolyemi göndereceğim, bana şans getirdiğini düşünüyorum. Onlara da şans getireceğini, onlara da ülkemiz adına galibiyet kazandıracağını düşünerek gönderiyorum. Çanakkkale'den aldım ve o zamandan beri takıyorum. Uzak bir yola, deniz yolculuğuna ve riskli bir yere gideceğim zaman takıyorum" diye konuştu.



"BENİM BABAM DA ASKER, SİZİ EN İYİ BEN ANLARIM"



Babasını da emekli asker olan ve askerleri en iyi kendisini anladığını belirten İbrahim Ege Kökçü de "Benim babam da asker size pek de fazla uzak değilim aslında, ailelerinizin, çocuklarınızın sizi nasıl beklediğini anlayabiliyorum. Benim babamın da tayini çıktığında başka şehirlere gittiğinde ben de onu çok özlüyordum. Şimdi babam emekli oldu artık onu her zaman görebiliyorum. İnşallah sizde galibiyetler alarak sağ salim ailenizin yanınıza dönersiniz" ifadelerini kullandı.



"BENİM HAYATIMIN KAHRAMANLARI SİZ TÜRK ASKERLERİSİNİZ"



Uğur saydıkları eşyalarının Mehmetçiği koruması için gönderen öğrenciler duygu ve düşüncelerini de anlattıkları mektupları da postaladı. Askerlere yalnız olmadıkları duygusunu hissettirmek istediklerini belirten Ceren Özsoy da yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:



"Her insanın hayatında örnek aldığı, benzemek istediği, ondan bahsederken kahramanım diye telaffuz ettiği insanlar vardır. Benim hayatımda kahraman değil kahramanlar var. Bu kahramanlar da sizler Türk askerlerisiniz. Cesaretinizle, vatan sevginizle hepimize birer örnek, hepimizin kahramanısınız. Unutmayın ki bizler de bedenen yanınızda olmasak da dualarımızla yanınızdayız."



"BU EŞYA BUGÜNE KADAR BENİ HER ŞEYDEN KORUDU"



Bir diğer öğrenci Sertan Can Erdoğan da mektubunda "Sizin bir operasyonunuzu başarılı gördüğümde sizin kadar ben de gurur duyuyorum ağabeylerim. Sana gönderdiğim eşya bugüne kadar beni her şeyden korudu, onun sayesinde soğuklardan bile korundum. Seni de korumasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Kocatürk Eğitim Kurumları Kurucusu Mustafa Kocatürk öğrencilerin Türk askerine manevi olarak destek olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Bizi Suriye'de El Bab' da koruyan askerlerimize manevi bir destek olsun diye öğrencilerimizin yazdığı mektupları bir kargo uçağı ile gönderdik. Küçük ama dev yürekler oradaki asker ağabeylerine moral olsun, motivasyon olsun diye; kimisi Çanakkale'den yıllar önce boynuna taktığı kolyeyi, kimisi korkudan yatamadığı zaman sarıldığı penguenini, kimisi çok üşüdüğünde boynuna taktığı boyunluğu, eldivenleri gönderdi. Biz de destek olduk."



ASKERLERDEN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR VİDEOSU



Minik yüreklerden gelen hediyeleri alan askerler ise çok duygulandıklarını belirterek, bu jesti karşılıksız bırakmadı. Öğrencilere omuz omuza video gönderen Türk askerleri ise mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:



"Bizim bu zor günümüzde böyle güzel bir aktivite düşünmüşsünüz, çok teşekkür ederiz. Günümüz mutlu geçti. Mesajları okuyunca unutulmadığımızı, düşünüldüğümüzü hissettirdiniz. Biz Türk milleti için buradayız, bu topraklardayız ve sizin için burada olmaktan gurur duyuyoruz."

