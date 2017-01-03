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tsk, fırat kalkanı, el bab, deaş
GÜNDEM

TSK: Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü

TSK, Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu

03 Ocak 2017 Salı, 07:54:48 Güncelleme: 09:10:11 AA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 133. gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen 150 terör örgütü DEAŞ hedefi, ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınarak, terör örgütü DEAŞ tarafından kullanılan birçok hedef imha edildi.

CEPHANELİK OLARAK KULLANILAN 4 HEDEF İMHA EDİLDİ
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah'da bulunan DEAŞ terör örgütünce barınma yeri ve cephanelik olarak kullanılan 4 hedef imha edildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve topçu atışları sonucu,18 DEAŞ terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, çoğu ağır olmak üzere 37 terörist de yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince bir mayın ile 25 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 604 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın, kontrollü imha edildi.

Rusya Federasyonu'na ait uçaklar da El Bab'ın 8 kilometre güneybatısındaki Dayr Kak'a hava harekatı düzenledi. Harekatta bölgedeki terör örgütü DEAŞ unsurları imha edildi.

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