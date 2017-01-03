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Kemal Kılıçdaroğlu, chp
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Kılıçdaroğlu: 'Üst akıl' diyorlar, sen hükümetsin, tuzağı boz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reina saldırısı için "Türkiye'nin üzerine öldürülme korkusu sinmiş vaziyette" dedi

03 Ocak 2017 Salı, 09:03:47 Güncelleme: 14:21:23 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reina saldırısı için hükümete seslenerek, "Şimdi bunu bıraktılar, 'üst akıl' diyorlar. Sen hükümet değil misin? Sen hükmetme gücünü kaybetmişsin ve bunu itiraf ediyorsun. Sen hükümetsin, tuzağı boz. Yapamıyorsan istifa edeceksin" dedi. 

Anayasa değişikliği için çağrıda bulunan CHP lideri, "Rica ediyorum bu teklifi lütfen geri çekin, bu gerilimi Türkiye kaldıramaz" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu acıları yaşarken 'Bu memleket bu hale nasıl geldi' diye sormalıyız. En büyük endişem 2017'nin 2016'yı aratmasıdır. Böyle bir tabloyu Türkiye kaldırmaz.

Ortada sorumluluk yok. Başbakan 'Benzer saldırılar artacaktır' diyor. 'Önleyeceğiz' demiyor. Herkes kaygı içinde. Türkiye'nin üzerine öldürülme korkusu sinmiş vaziyette. 

Elinizi vicdanınıza koyun. Kavgadan bıkmadınız mı? Annelerin feryadından bıkmadınız mı, üzülmediniz mi? Hayatı boyunca hiç CHP'ye oy vermemiş vatandaşıma sesleniyorum. Memleketi bu hale kim getirdi diye sorun. Her türlü desteği verelim yeter ki bitirin terörü. 80 milyonun kabul etmesi lazım.

Türkiye yönetilmiyor. Başbakan var, bakanlar var, cumhurbaşkanı var ama Türkiye yönetilmiyor. Liyakat sistemini çökertirseniz devlet çöker. Şu anda çöken bir devlet gerçeği ile karşı karşıyayız. Terörle mücadele lafla olmaz. 

Bir terör örgütü ile ideolojik akrabalık kurarsanız bunlar başınıza gelir. 'Başka bir ülkenin iç işlerine karışmayın' dedik. Şimdi o silahların tamamı Türkiye'ye geldi. El Nusra ile akrabalık kurdular. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bunu Muhtarlar Toplantısı'nda kurdu. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bunu yaparsa Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı derinden sarsılır. 

Türkiye'de 70 ilden IŞİD'e eleman devşirildi. Böyle bir iklim yaratılmışsa onunla nasıl mücadele edeceksiniz. 

Bir Allah'ın kulu çıkıp da 'Bu işin sorumlusu benim' demiyor. CHP diyor. Yahu CHP iktidarda mı? İnsanda biraz ahlak olur. Şimdi bunu bıraktılar, 'üst akıl' diyorlar. Sen hükümet değil misin? Sen hükmetme gücünü kaybetmişsin ve bunu itiraf ediyorsun. Sen hükümetsin, tuzağı boz. Yapamıyorsan istifa edeceksin. 

Etnik kimlik üzerinden siyaset yapmayın, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayın dedik. Bu üç ana unsur terör örgütlerini besleyen unsurlardır. 

Şimdi laikliği ayrışma aracı olarak görmeye başladılar. Herkes istediği gibi yaşar yasalara uygun olarak. Bunun üzerinden toplumu bölmeye çalışıyorlar. Sevgili Peygamberimizin hayatını okuyun, yeniden okuyun, nasıl yaşadığına bakın, yüreğindeki insan sevgisini görün. Size dayatılan kitapları değil, hiçbir şey yapmıyorsanız açın kutsal kitabınızı okuyun.

Tüm bunları bilip zam yağmurunu yağdırdılar. Elektriğe zam, muayene ücreti, otoyola, köprü geçişleri, cep telefonları ÖTV, benzine, otogaza zam. Osman Gazi Köprüsü geçişinde indirim yapmışlar. Bütün bunlara Anadolu Ajansı 'Köprü geçiş ücretleri güncellendi' diyor. 

Elektrik kesintileri, devlet hatlarında arıza olmuş da ondan kesiliyor. Hayır efendim, doğalgaz çevrim santralleri elektrik üretmiyor da ondan. Üretim durmuş vaziyette. Bunlar Türkiye'yi yönetemiyor.

Anayasa değişikliği gündeme geldi. 140 yıllık parlamento geleneğimizi yer ile yeksan etmek istiyorlar. Bu anayasa değişikliğinin büyük bir ayıbı var. Bazı milletvekilleri, AKP milletvekilleri, anayasa değişiklik metnini görmeden imza attılar. Anayasa değişiklik metnini görmeden onu imzalayan insanlar milletin vekili olamazlar. TBMM'nin yetkilerini bir kişiye devrediyorsan, TBMM tarihine ihanet ediyorsun demektir. Rica ediyorum bu teklifi lütfen geri çekin, bu gerilimi Türkiye kaldıramaz."

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YORUMLAR 7
  • Misafir 1 saat önce
    LUZUMSUZ keMAL... BU ADAMDAN BAKKALCI BİLE OLMAZ ORAYIDA BATIRIR..
  • Misafir 1 saat önce
    bu son çırpınışlar sanki....
  • Misafir 1 saat önce
    İŞTE BU..! ADAMSIN MÜDÜRÜM...
  • Misafir 1 saat önce
    oyunlarını bozduğumuz için hedefteyiz zaten...
  • Misafir 2 saat önce
    büyüksün kemal...
  • Misafir 2 saat önce
    ALLAH yardimcin olsun!! sayin KEMAL KILICTAROGLU bugune kadar size Ve partinize oy vermedim!! bundan sonra oyum ve aile'min butun oylari size helaldir!! durusunuzu bozmayin!! YUCE ALLAH sizinle olsun
  • Misafir 2 saat önce
    Kemal bey, ağzınızdan çıkanlardan haberiniz yok mu? Şu son açıklamalarınız bile devlet ve milltten ne kadar uzak olduğunuzu gösteriyor. Artık milli duruş sergileyin lütfen
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