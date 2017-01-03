03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa
GÜNDEM

Bursa'da uzman çavuş kocasını öldüren kadına müebbet isteniyor

İddianamede, şüphelinin öldürme olayını tasarlayarak gerçekleştirmediği kanaatine varıldığı belirtildi

03 Ocak 2017 Salı, 09:13:57 Güncelleme: 09:23:23 İHA

Bursa'da, uzman çavuş olan eşinin ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen kadının müebbet hapsi talep edildi.

Olay, 7 Mayıs Cumartesi günü, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde jandarma lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuğu olan T. çifti, akşam saatlerinde bulaşık konusunda tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, 33 yaşında Jandarma Uzman Çavuş M.T. belindeki silahı çıkardı. M.T.'nin 23 yaşındaki eşi G.T, silahı eşinin elinden alarak tetiğe bastı. Kalbine kurşun isabet eden M.T. 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alına alınan G.T. tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'eşini kasten öldürmek' suçundan hakkında dava açılan G.T.'nin iddianamesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, şüphelide ilişkiye dair somut bir tespit olmadığı yer aldı. Ayrıca hekim raporunda ise, genç kadının sol kolunda 2, sırtında ise 7 adet eski izler bulunduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelinin öldürme olayını tasarlayarak gerçekleştirmediği kanaatine varıldığı belirtildi. Müebbet hapis talebiyle hakkında dava açılan genç kadın, önümüzdeki günlerde 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kocareisoğlu: Alınan önlemler terörle mücadele için yetersiz
GÜNDEM

‘Alınan önlemler terörle mücadele için yetersiz’
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (03 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 3 Ocak günlüğü
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
GÜNDEM

Samsun'da sokak ortasında cinayet!
İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO'dan tüm iç hat deniz otobüsü seferlerine iptal!
TSK: Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü!
İzmirli öğrencilerden El Bab'da görev alan Türk askerlerine anlamlı hediyeler
GÜNDEM

El Bab'daki Türk askerlerinden o öğrencilere büyük ...
Reina'yı kana bulayan terörist Kasım 2016'da Konya'ya gelmiş
GÜNDEM

CANİ, 2 AY ÖNCE KONYA'YA GELMİŞ! AİLESİ GÖZALTINDA!
İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO'DAN TÜM İÇ HAT DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİNE İPTAL!
2017 AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak?
GÜNDEM

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLIYOR!
Ankara'da yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM

BAŞKENT'TE YANGIN: 30 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
TSK: Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

18 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
İzmirli öğrencilerden El Bab'da görev alan Türk askerlerine anlamlı hediyeler
GÜNDEM

EL BAB'DAKİ TÜRK ASKERLERİNDEN O ÖĞRENCİLERE BÜYÜK SÜRPRİZ!