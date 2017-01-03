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Murat Kocareisoğlu
GÜNDEM

Kocareisoğlu: Alınan önlemler terörle mücadele için yetersiz

GÜSOD Başkanı Murat Kocareisoğlu Ortaköy’deki eğlence mekânına düzenlenen saldırıyı değerlendirdi

03 Ocak 2017 Salı, 09:22:23 Güncelleme: 09:23:11

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kocareisoğlu, eğlence mekânlarında alınan önlemlerin terörle mücadele için yetersiz olduğunu söyledi. İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânına düzenlenen saldırıyı değerlendiren Kocareisoğlu, bu tür mekânlarda özel güvenlik görevlilerinin aldığı tedbirlerin, içeride çıkacak olası bir olaya müdahale etmeyi amaçladığını vurguladı. Kocareisoğlu, “Spor müsabakalarında da benzer asayiş önlemleri var. Bu önlemlerin terörle mücadeledeki faydası çok sınırlı. Özel güvenlik, küçük çaplı cinayet, gasp, dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık ve benzer konularda önleyici bir hizmettir” diye konuştu. Artırılacak önlemlerin sadece hasarların boyutunu küçültebileceğini belirten Kocareisoğlu, olayların engellenemeyeceğini söyledi. Kocareisoğlu, “Terörle mücadeleyi biz alışveriş merkezi, eğlence veya spor karşılaşması kapısına indirgersek çok başarılı olamayabiliriz. Alınabilecek bir dizi önlemler hasarları küçültür. Olay engellenemez. Özel güvenlik, adı üstünde ‘özel’. Kamu güvenliği gibi bir imkân ve kabiliyeti olan bir kitle değil. Dolayısıyla bu seviyede alabileceğimiz tedbirler sınırlı. Özel güvenlik demek, mekânların kapısında yapılan son güvenlik adımı anlamına geliyor. İş son adıma kaldığı zaman hasar kaçınılmaz oluyor” dedi.

Gökhan TİMURHAN/ANKARA

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