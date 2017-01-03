Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) merkez teşkilatında 5 adet, taşra teşkilatında 15 adet avukat alımı yapacak. Peki KYK avukat alımı başvuruları ne zaman? Sınava kimler başvurabilir? İşte KYK avukat alımı başvuru şartları ve sınav detayları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?



Adaylar başvurularını, 27 Ocak 2017 tarihinden 06 Şubat 2017 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek belgeler;

* Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),

* ÖSYM internet sitesinden alınmış ve Kontrol Kodu bulunan KPSS sonuç belgesi,

* Aday tarafından bir sayfayı geçmeyecek şekilde el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş,

* Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya noter tarafından onaylanmış örneği,

Başvuru formuna yüklenecek fotoğraf, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Merkez ve taşra teşkilatı için adaylar ilanda belirtilen yerlerden sadece biri için talepte bulunulabilecektir.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

* 22 Mayıs 2016 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü itibarıyla en az 70 puan almış olmak,

* Son başvuru tarihi itibarıyla Hukuk Fakültesi veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

* Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle ilana çıkılan merkez teşkilatı ve taşra teşkilatındaki her bir il için ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucuna göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sözlü sınav 07 Mart 2017-10 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar, 10 Şubat 2017 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

AVUKAT ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Ankara ilinde 3, İstanbul ilinde 1, Kocaeli ilinde 1,Konya ilinde 1, Samsun ilinde 1, Trabzon ilinde 1, Adana ilinde 1, Antalya ilinde 1, Malatya ilinde 1, Gaziantep ilinde 1, Diyarbakır ilinde 1, Erzurum ilinde 1 ve Van ilinde 1 adet) olmak üzere toplam 20 (yirmi) adet Avukat kadrosuna, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 7 nci ve 8 inci derecelerde "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği" çerçevesinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle, sözlü sınavla alım yapılacaktır.

SINAV NASIL İŞLEYECEK?

Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,



Anayasa Hukuku

Medeni Hukuk

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku

Medeni Usul Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İdare Hukuku

İdari Yargılama Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Usul Hukuku

İş Hukuku

351 sayılı Kanunda belirtilen Genel Müdürlüğün faaliyet alanı ile ilgili konularda bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

GÖREV MAHALLERİ



Merkez ve Ankara iline atanacak Avukat yurt sathındaki tüm dava ve icra takiplerinden ve koordinasyonundan sorumlu olabilecektir.



İstanbul iline atanacak Avukat İstanbul haricinde Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Kocaeli iline atanacak Avukat Kocaeli haricinde Yalova, Sakarya, Bolu ve Düzce illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Konya iline atanacak Avukat Konya haricinde Eskişehir, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Samsun iline atanacak Avukat Samsun haricinde Sinop, Çorum, Amasya ve Tokat illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Trabzon iline atanacak Avukat Trabzon haricinde Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane, illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Malatya iline atanacak Avukat Malatya haricinde Tunceli, Adıyaman ve Elazığ illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Adana iline atanacak Avukat Adana haricinde Osmaniye, Hatay, Mersin, illeri ile illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Gaziantep ilinde atanacak Avukat Gaziantep haricinde Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Antalya ilinde atanacak Avukat Antalya haricinde Burdur ve Isparta illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Erzurum ilinde atanacak Avukat Erzurum haricinde Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Diyarbakır iline atanacak Avukat Diyarbakır haricinde Bingöl, Mardin ve Batman illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Van iline atanacak Avukat Van haricinde Siirt, Hakkari, Şırnak, Muş ve Bitlis illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.



Merkez teşkilatı ve Ankara ilinde görev yapacak olan Avukatlar; gerektiğinde tüm yurt sathındaki bütün il ve ilçelerdeki derdest davaların duruşmaları ile diğer icra takipleri için geçici olarak görevlendirilebilecektir.