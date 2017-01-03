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Piyango çıkmadı diye seviniyor

03 Ocak 2017 Salı, 10:42:01 İHA

Esat Kaplan, talihliler belli olmadan aldığı milli piyango biletine para çıkmaması için dua etti

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    Yaklaşık üç ton parası olan Esat Kaplan, paralarına yer bulamaması nedeniyle aldığı milli piyango biletine bile ikramiye çıkmamasına seviniyor.

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    Kendisine ait müzesinde yaklaşık 160 ülkeye ait binlerce farklı para biriminden yaklaşık 3 ton parayı sergileyen Esat Kaplan, talihliler belli olmadan büyük umutlarla aldığı milli piyango biletine para çıkmaması için dua etti.

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    Artık parayı koyacak yer bulamadığını belirten Esat Kaplan, çıkacak ikramiyeyi de zaten eski paralara yatırmayı düşündüğünü kaydetti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    adam haklı . dünyanın parası onda : )
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