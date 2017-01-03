Piyango çıkmadı diye seviniyor

03 Ocak 2017 Salı, 10:42:01 | Güncelleme: 10:51:33
İHA
Esat Kaplan, talihliler belli olmadan aldığı milli piyango biletine para çıkmaması için dua etti
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Yaklaşık üç ton parası olan Esat Kaplan, paralarına yer bulamaması nedeniyle aldığı milli piyango biletine bile ikramiye çıkmamasına seviniyor.
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Kendisine ait müzesinde yaklaşık 160 ülkeye ait binlerce farklı para biriminden yaklaşık 3 ton parayı sergileyen Esat Kaplan, talihliler belli olmadan büyük umutlarla aldığı milli piyango biletine para çıkmaması için dua etti.
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Artık parayı koyacak yer bulamadığını belirten Esat Kaplan, çıkacak ikramiyeyi de zaten eski paralara yatırmayı düşündüğünü kaydetti.
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Hem mecazi hem de gerçek anlamda kendisinde dünyanın parası olduğunu vurgulayan Kaplan, "Müzemde yaklaşık 3 ton para var. Ben bankalarla hiç çalışmadım.
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Koleksiyonumda 160 ülkenin tarihi parası var. İki tane milli piyango bileti aldım. Sonra düşündüm ya ben parayı ne yapacağım. Zaten bende dünyanın parası var.
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Eğer bilet çıkarsa dahi, o parayla gider tarihi paralar alırdım. Fakat müzeyi genişletmem gerekecekti.
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Yer bulma sıkıntısı çekecektim. İnşallah çıkmazda başım ağrımaz dedim ve dualarım kabul oldu" diye konuştu.
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Kaplan, milli piyango talihlerinin ise gerçekten ihtiyaç sahibi olmasını umut ettiğini belirterek, paranın hayır işlerinde kullanılması konusunda da tavsiyede bulundu.