Gemide kaybolan kaptan Egemen Atay için 'gaiplik' kararı

İzmirli Egemen Atay, 2.5 yıl önce ikinci kaptan olarak işe başladığı ve ilk seferine çıktığı kuru yük gemisinde esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Denizde ve gemi içerisinde günlerce süren aramalara rağmen bulunamayan Atay'dan o günden bu yana haber alınamadı. Şu anda 6 ve 4 yaşında olan 2 çocuğuna bakmak için çalışan, ekonomik olarak zor günler geçiren Sevil Atay'ın başvurusu üzerine mahkeme 'gaiplik' kararıyla, kayıp kaptanı resmen ölü saydı. Kendisi ve çocuklarına toplam bin 100 TL maaş bağlanan Sevil Atay, "Eşimin kaybolması hala sırlarla dolu. Ben onun cinayete kurban gittiğine inanıyorum" dedi.



Dünyanın birçok ülkesinde gemilerde görev yapan, ikinci kaptanlığa kadar yükselen 33 yaşındaki Egemen Atay, yeni işe girdiği armatörlük firmasının gemisi olan, Hollanda Antilleri bayrağı çekili 'Tayfa' adlı kuru yük gemisinde çalışmaya başladı. Egemen Atay, 18 Nisan 2014 tarihinde, Fas'tan Romanya'ya gübre götürülen gemiye İstanbul Kumkapı'da binerek yeni görevine başladı.



DÜMENİ DEVRALMAYA GELMEDİ



İstanbul'da iki gün süren ikmalin ardından 20 Nisan'da yola çıkan gemide Atay'ın kayıp olduğu, saat 04.00'te dümeni devralması gerekirken görevine gelmemesi üzerine ortaya çıktı. İstanbul'dan yaklaşık 40 deniz mili uzaktayken, gemi çalışanları ilk olarak Atay'ın kamarasına baktı. Ancak Atay, ne kamarasında ne de geminin ortak kullanım alanlarında bulunamadı. Bunun üzerine gemide acil durum alarmı verildi.



Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki aramalarından da sonuç alınamadı. Yine Sarıyer açıklarına çekilen gemide, savcılık da araştırma yaptı. Cinayet olasılığına karşı yapılan incelemelerden de bir sonuç çıkmadı. Gemideki 5'i Gürcistan, 1'i Azerbaycan uyruklu toplam 15 personelin ifadesine başvuruldu. Ancak gemi çalışanlarının iki gündür kendileriyle birlikte olan Egemen Atay ile bir tartışmalarının olmadığını söyledi. Savcılığın araştırmasında, Egemen Atay'ın son olarak gemi kaptanıyla güverte üzerinde konuştuğu ardından da dinlenmek üzere kamarasına çekildiği belirlendi. Bu arada, Atay'ın odasındaki incelemelerde de, yine yatağının dağınık olduğu ve kaptanlık giysilerini çıkarmış olduğu, üzerine eşofman altı ile tişörtünü giydiği, ayakkabılarının yerinde olduğu saptandı. Kayıp kaptanın, cep telefonundan, en son İzmir'deki eşi Sevil Atay ile görüştüğü ortaya çıktı.



DENİZ YÜREKLİLER GRUBU KURULDU



Denizde ve gemideki aramalara rağmen bulunamayan Egemen Atay için, kaptanı tanımayanların da aralarında bulunduğu denizci arkadaşları, sosyal medyada 'Deniz yürekliler' grubunu kurdu. Kendisi de yıllarca kaptanlık yapmış olan Zafer Uzunhan'ın öncülüğünde hareket eden denizciler, çalıştıkları gemilerde görev yaptıkları alanlarda, cep telefonlarına Egemen Atay'ın bulunması ve çocuklarının babasız kalmaması gerektiği çağrıları yapıp, videolarını kaydetti. Bu kliple yapılan çağrılardan da sonuç alınamadı.



EŞİ SIKINTIYA DÜŞTÜ



Eşini bulabilmek için hemen her yolu deneyen, farklı kurumlara başvurularda bulunan Sevil Atay, bir yandan da o dönem 1.5 ve 3.5 yaşında olan 2 çocuğuna tek başına bakmak zorunda kaldı.



Sevil Atay, sosyal haklarından yararlanmak adına, eşi için 2015 yılının Mayıs ayında gaiplik başvurusunda bulundu. Sevil Atay'ın başvurduğu ilk mahkeme görevsizlik kararı verdi. Bu arada hiç bir geliri bulunmayan Sevil Atay çalışmak zorunda kalınca da iki çocuğunu kreşe verdi.



Çocuklarının okul masraflarını karşılamakta güçlük çeken Sevil Atay'ın ikinci başvurusunu ise İzmir 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi değerlendirip, sonuçlandırdı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da görüşünü alan mahkeme, yaklaşık 2.5 yıldır kendisinden haber alınamayan, cesedi bulunamayan Egemen Atay için gaiplik kararı verdi. Bu kararın ardından aileye bin 100 TL maaş bağlandı.



'ÇOK GARİP VE ACI BİR DURUM'



Kararı değerlendiren Sevil Atay şunları söyledi:



"Çok garip ve acı bir durum. Ne çocuklarıma anlatabiliyorum, ne de gidip dua okuyabileceğimiz bir mezarı var. Ekonomik olarak zorluk yaşadık, en azından babasından gelen bu gelir çocuklarının eğitim giderlerini karşılamış olacak. Ben de asgari ücretle çalışmamı sürdürüyorum. Psikologların tavsiyesi üzerine çocuklarıma da işin doğrusunu anlattım. Babalarının kaybolduğunu ama dönmeyeceğini söyledim. Onlar zaman zaman kendi aralarında babaların geleceğine dair konuşuyorlar. Ölmüş olsa bile keşke en azından cesedi bulunsaydı."



Sevil Atay, eşinin çalıştığı firmanın kazadan sonra kendilerini sadece bir kez aradığını söyleyip, sitem etti.

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