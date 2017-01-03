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Tokat
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Tokat'ta yastıkta bulduğu bin lira kendisine ödül olarak verildi

"Bana iade ettiğim para ödül olarak geri verildi. Kaymakam beyden Allah razı olsun. Parayı yanan evim için kullanacağım"

03 Ocak 2017 Salı, 11:46:09 Güncelleme: 12:07:46 İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evi yanması sonucu yardım amacıyla verilen eşyalar arasındaki yastıkta bulduğu bin lira Aydın Dursun'a ödül olarak verildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bağlı Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan 77 yaşındaki Salih Dursun'a ait evde yaklaşık 3 hafta önce yangın çıktı. Yaşlı adam evde tek başına iken sobadan çıkan yangında ağır yaralandı. İstanbul'a ambulans uçakla gönderilen yaşlı adam yaklaşık 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Babasını toprağa veren 3 çocuk babası Aydın Dursun, evinin kullanılamaz duruma gelmesi nedeni ile boş durumda bulunan ilkokulun lojmanına yerleştirildi.

Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından aileye Yolustu köyündeki boş durumda bulunan yaşlı bakım evinden yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verildi. Dursun, yatarken başını yastığa koyduğunda bir şeyler olduğunu fark etti. Yastığın kılıfını açarak içine baktığında bir reçeteye sarılı vaziyette bin TL para buldu. Dursun, tereddüt etmeden paranın sahibinin bulunması için Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem'e teslim etti.

1000 LİRA ÖDÜL OLARAK GERİ VERİLDİ

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Aydın Dursun, Reşadiye Kaymakamlığına davet edilerek iade ettiği bin TL ödül olarak kendisine takdim edildi. Dursun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kendisine gönderilen yardımda yastık içinde bin lirayı kaymakamlığa teslim ettiğini belirterek, "Bana iade ettiğim para ödül olarak geri verildi. Kaymakam beyden Allah razı olsun. Parayı yanan evim için kullanacağım. Bir takım eşyalar alacağım. İhtiyacım vardı" diye konuştu.
"Parayı yaralarını sarması için kendisine iade ettik"

Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, sosyal medya hesabında olayla ilgili şu şekilde bir paylaşımda bulundu: "Geçen ay evi yanan Çakraz Mahallesi'nden Aydın Dursun'a Kaymakamlık tarafından daha önce Yolüstü köyünde işletilen huzurevinde bulunan malzemelerden vererek yardımda bulunmuştuk. Aydın Bey'e verdiğimiz yardımlar içerisindeki bir yastıkta kağıda sarılı 1.000 TL'yi bulan Aydın Dursun Kaymakamlığa gelerek parayı iade etti. Bu davranışı sebebi ile iade ettiği parayı yaralarını sarması için kendisine iade ettik. Paranın sahibini bulabilirsek ona da ayrıca parasını vereceğimizi belirttik. Ayrıca mahallelerinde kendilerine yeni ev yapımı için başlatılan çalışmada biz de inşaat malzemesi yardımında bulunacağız. Reşadiye'nin ismini böyle güzel konu ettiği için kendisine teşekkür ve bir kez daha geçmiş olsun."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 28 dakika önce
    Helal olsun kardeşim, senin gibi dürüst insanların sayısının artması temennisiyle. Kaymakam Bey'e de helal olsun.
  • Misafir 2 saat önce
    ülkeleri bunun gibi insanlara teslim etemeli
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