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Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası

İşçilerden Ayhan Bodurlu, üretim sırasında tavandan başına isabet eden kaya parçaları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti

03 Ocak 2017 Salı, 11:52:18 Güncelleme: 11:52:49

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesine ait maden ocağının eksi 260 kotunda sabah erken saatlerde iş kazası meydana geldi. Gece 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçilerden Ayhan Bodurlu (32), üretim sırasında tavandan başına isabet eden kaya parçaları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Atatürk Devlet Hastanesi morguna gelen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve sendika yöneticileri madencinin yakınlarına başsağlığı diledi. Demirci, Ayhan Bodurlu'nun kazı yaptığı sırada kafasına büyük taş parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Demirci, "Madenci arkadaşlarımız zor şartlarda çalışıyorlar. gece 24 - 08 vardiyasında saat 04.00 sıralarında eksi 206 kotunda Başyukarı'da arında çalışırken arından taş düşmesi sonucu kardeşimizi kaybettik. Şu anda otopsisi yapılıyor. Madenci kardeşimizin cenazesi yarın öğle namazında Çukur Camii'nde cenaze namazı kılınarak Kaypaklar köyünde defnedilecek. Madenci kardeşimiz 2009 girişli nezaretçiydi. Maalesef bunun nezaretçisi işçisi olmuyor. İnşallah bu son olur inşallah bu tür kazaları bir daha yaşamayız. 2016 yılı bizim için sıkıntılı geçti. Hakkı Başkanı kaybettik 2017 yılının ikinci günü onu defnettik. Bugün de madenci kardeşimizi kaybettik. 2017 yılına kötü giriş yaptık. Bundan sonrası inşallah hayırlara vesile olur" şeklinde konuştu.

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