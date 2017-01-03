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Bursa'da hırsızlık şüphelisi, polisi görünce bayılma numarası yaptı

Gözaltına alınacağını düşünen Tayfun S., bayılma numarası yaparak kendisini yere bıraktı

03 Ocak 2017 Salı, 12:10:08 Güncelleme: 12:10:51 DHA

Bursa'da, hastanede cep telefonu çalan 22 yaşındaki Tayfun S., yolda kendisine doğru yürüyen polisleri görünce paniğe kapılıp, bayılma numarası yaptı. Gelen 112 ekiplerinin muayenesi sonucu numara yaptığı belirlenip gözaltına alınan Tayfun S.'nin 2 hırsızlık olayından arandığı da öğrenildi.

Olay, dün merkez Yıldırım İlçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, telefon hırsızlığı yapan Tayfun S., Emirsultan Camii yakınında yürürken, yaptıkları devriye görevi sonucu kendisine doğru gelen polis ekiplerini görünce paniğe kapıldı. Gözaltına alınacağını düşünen Tayfun S., bayılma numarası yaparak kendisini yere bıraktı.

Polis ekipleri, Tayfun S.'nin yere düştüğünü görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesi sonucu Tayfun S.'nin numara yaptığı belirlendi. Tayfun S.'nin yapılan araştırmasında 2 farklı hırsızlık olayından arandığı da saptandı. Tayfun S., emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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