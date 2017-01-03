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Ankara'da "RedHack" operasyonu

Şüphelinin "Lazepem" kullanıcı adıyla devlete ait bazı kurumların gizli belgelerine ulaşmaya çalıştığı, abisi Emniyet Amiri Mustafa Ş.'nin ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi

03 Ocak 2017 Salı, 12:21:33 Güncelleme: 12:22:29 AA

Ankara'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, "RedHack" üyesi olduğu iddia edilen Tünay Ş. gözaltına alındı. "Lazepem" kullanıcı adıyla devlete ait gizli belgeleri internet ortamında sızdırdığı ve bazı kurumların gizli belgelerine ulaşmaya çalıştığı iddia edilen Tünay Ş'nin abisi Emniyet Amiri Mustafa Ş'nin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, "RedHack" isimli hacker grubu üyesi olduğu tespit edilen "Lazepem" adlı sosyal medya kullanıcısının faaliyetleri takibe alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin çalışması neticesinde, "devlete ait gizli belgeleri sızdırarak bunları internet ortamında yayınlamak" ve "Anayasal düzeni yıkmaya çalışmak" suçunu işlediği tespit edilen Tünay Ş. sabah saatlerinde gözaltına alındı. Tünay Ş. sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürüldü.

Şüphelinin "RedHack" isimli yasa dışı grup üyesi olduğu ve çeşitli devlet kurumlarının veri tabanlarına sızarak belge ve bilgi temin etmeye çalıştığı, şüphelinin abisi Emniyet Amiri Mustafa Ş.nin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Tünay Ş'nin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.

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