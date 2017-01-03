Turizmciler Reina önüne karanfil bıraktı

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) üyeleri, Kuruçeşme Parkından Reina'nın önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.
Reina önünde basın açıklaması yapan grup, terörü kınadı ve olay yerine karanfiller bıraktılar.
Erdem ŞAHİN / İSTANBUL (HABERTÜRK HABER MEZKEZİ)
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