03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bolu
GÜNDEM

Bolu buz tuttu

Kentte kaldırımlar, yollar, ağaçlar buz tuttu

03 Ocak 2017 Salı, 12:53:08 Güncelleme: 13:01:25

Bolu, dün gece sıfırın altında 26.1 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en soğuk illerinden biri oldu.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Kentte kar yağışının ardından son 2 gündür soğuk hava etkili oldu. Sarıalan Yaylası mevkisindeki Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü istasyonunda gece hava sıcaklığı eksi 26.1 olarak ölçüldü. Gerede'nin Samat Köyü'nde sıfırın altında 24.2, Mudurnu İlçesi'nde ise 21.6 derece olarak ölçüldü.



Sabah saatlerinde kent merkezinde eksi 15 dereceye kadar düşen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, buz tutan araçlarının kapılarını güçlükle açıp, buzla kaplanan camları temizleyerek işe gitti. Soğuk hava nedeniyle bazı araçlar ise çalışmadı. Kent merkezinde caddeler, yollar buzla kaplandı. Ağaçların dalları buz tuttu.



Bazı vatandaşlar soğuk havada yürüyerek iş yerlerine gitti. Vatandaşlar, buz sarkıtları ve kar kütleleri oluşan binaların saçaklarının altında yürümemeleri konusunda belediye haporlöründen yapılan anonsla uyarıldı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Canına kıyan Rüya Duman'ın 'ruh sağlığı' raporu yine aynı çıktı
GÜNDEM

Rüya'nın 'ruh sağlığı' raporu yine aynı çıktı
Bölge Trafik İstasyonu'na bombalı saldırıya 9 ömürboyu ve bin 420 yıl hapis istemi
GÜNDEM

İşte Bölge Trafik İstasyonu'na bombalı saldırıya ...
AYM 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun iptaliyle ilgili başvuruyu reddetti
GÜNDEM

AYM'den 'Cumhurbaşkanına hakaret' kararı
Ankara'da "RedHack" operasyonu
GÜNDEM

Ankara'da "RedHack" operasyonu
Bursa'da hırsızlık şüphelisi, polisi görünce bayılma numarası yaptı
GÜNDEM

Polisi görünce kendini yere bıraktı!
TEOG sonuçları bugün açıklanacak
GÜNDEM

TEOG sonuçları bugün açıklanacak