Canına kıyan Rüya Duman'ın 'ruh sağlığı' raporu yine aynı çıktı

Antalya'da adli tıp kurumunun 'ruh sağlığı bozulmamıştır' raporundan 10 gün sonra yaşamına son veren cinsel istismar mağduru 15 yaşındaki Rüya Duman hakkında Adli Tıp Genel Kurulu da aynı yönde rapor düzenledi.



Rüya Duman'ın annesiyle babası, kendisi daha küçük yaştayken ayrıldı. Velayeti babasına verilen Rüya, daha sonra yurda yerleştirildi. İkinci evliliğini yapan anne Habibe K., Rüya 8 yaşına geldiğinde yanına aldı. 2014 yılının 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katıldıktan sonra annesi, Rüya'yı üvey babası Cihan K.'ın çalıştığı Karaalioğlu Parkı'nın yanındaki oto yıkamacıya gönderdi. Burada işyeri sahibinden sigara isteyen Rüya'ya kızan üvey babası, eve gitmesi için otobüse bindirdi. Sigara içtiği için annesinin kızmasından endişe eden Rüya, bir durak sonra inip Kaleiçi'nde metruk bir alana gitti.



'SENİ GÖZALTINA ALDIM' DİYEREK EVİNE GÖTÜRDÜ



Burada küçük kızın yanına yaklaşan 32 yaşındaki Cevher A.P., polis olduğunu iddia edip "Uyuşturucu şüphelisi olarak seni gözaltına alıyorum. Karakola gideceğiz" dedi. Cevher A.P., daha sonra Rüya Duman ile birlikte kent içi ulaşımını sağlayan otobüse bindi. Cevher A.P. ile kızın durumundan şüphelenen bir kadın yolcu, Güzeloba Mahallesi'nde otobüsten inen ikiliyi takip etti. Küçük kızın bir sitenin zemin katındaki daireye götürüldüğünü gören kadın durumu polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Cevher A.P., kızın bağış toplamak için eve geldiğini iddia etti, ardından 300 lirasını çaldığı iddiasında bulundu. Rüya Duman ise Cevher A.P.'nin kendisini polis olarak tanıtıp 'karakola gidiyoruz' diyerek evine getirdiğini, ardından kendisini okşamak istediğini, ancak buna izin vermediğini anlattı.



'RUH SAĞLIĞI BOZULMUŞ'



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Nisan 2014 tarihinde hazırlanan raporda küçük kızın 'ruh sağlığının bozulduğu' tespitine yer verildi. Bunun üzerine tutuklanan Cevher A.P. hakkında cinsel istismar suçundan 13 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cevher A.P., 2015 Nisan ayında tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine bu kişinin tekrar kendisini kaçırmasından endişe eden Rüya Duman, eve kapandı.



RAPORDAN 10 GÜN SONRA CANINA KIYDI



Mahkeme talep üzerine, ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Rüya Duman'ın bir de Adli Tıp 6'ncı İhtisas Kurulu'na gönderilmesine karar verdi. 8 Temmuz 2015 tarihinde Rüya Duman hakkında düzenlenen raporda Rüya'da stres bozukluğu tespit edildiği, bu tablonun ruh sağlığını etkilediği, ancak ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olmadığı belirtildi. Rüya Duman, rapordan 10 gün sonra kendisini evin kapısına asarak yaşamına son verdi.



KOVUŞTURMAYA YER YOK



Rüya Duman'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmadan sonuç çıkmadı. Savcılık, onu intihara yönlendiren veya ölümünde kusur bulunan kimse bulunmadığı anlaşıldığından, Rüya Duman'ın annesi Habibe K. ile çocuğa istismardan yargılanan Cevher A.P. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.



Mahkeme, Rüya Duman'ın yaşamına son vermesi üzerine Adli Tıp Genel Kurulu'ndan yeni bir rapor talep etti. Adli Tıp Genel Kurulu'nca hazırlanan 23 Haziran 2016 tarihli rapor, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Rapor, davanın 14'üncü duruşmasında okunup dosyaya eklendi.



Tutuksuz yargılanan Cevher A.P. ile Rüya Duman'ın annesi Habibe K.'nın ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Adli Tıp Genel Kurulu'nun hazırladığı rapor okundu. Raporda, Adli Tıp 6'ncı İhtisas Kurulu'nun verdiği raporda olduğu gibi Rüya Duman'ın ruh sağlığının eylem nedeniyle bozulmadığı, ancak etkilendiği belirtildi. Rüya Duman'ın ailesinin avukatı Ahmet Arda Küçük, adli tıp raporunu okumak için süre talep etti.



Mahkeme, taraflara süre verilmesi için duruşmayı erteledi.

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