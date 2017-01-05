Gazete Habertürk'ten Nagihan Alan'ın haberine göre, İstanbul’da yağışsız ve güneşli günleri geride bırakıyoruz. Yarından itibaren yağmur, cumartesi günü ise kar, hava sıcaklığındaki 15 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle geri dönüyor. Gece -6’yı göreceğimiz İstanbul’da uzmanlar 6 yıl sonra en sert kışın yaşanacağını ve etkisini 5 gün sürdüreceğini söylüyor...
‘ZEMİNDE UZUN SÜRE KALACAK’
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: Hava değişimleri normal. Çünkü soğuk hava öncesi güneyden sıcak hava girişi gelecek sert havanın habercisidir. İstanbul’da yaşadığımız da budur. Bu seferki yağış İstanbul’un zemininde uzun süre kalacak, bu kez kar tutacak.
Çünkü kar tutmasında en önemli faktör deniz suyu sıcaklığının 8-9 dereceye inmesi. Bu faktörü göz ardı ederek hava tahminleri yapanlar yanılır. Çünkü şu an bu seviyeyi gördüğümüzden dolayı kar yerde uzun soluklu kalacak. Cuma günü 14’e kadar çıkacak sıcaklık cumartesi günü ani düşecek ve -4’ü göreceğiz.
‘CUMA BAŞLAMASI AVANTAJ’ 5 gün yoğun bir karla mücadelenin içinde olacağız. Hatta pazartesi okullar tatil bile olabilir. Bu kar ben geliyorum diye bağırıyor. Önceki yağış çok abartıldı. Ama asıl kar bu olacak. Özellikle son 5-6 yılın en uzun soluklu kar yağışı olacak. Sert bir soğuk kapıda. Ve bu kar son olmayacak. Ocak ayı içinde aralıklarla göreceğiz. Gerçek kışı yaşayacağız.
Yağışların ardından 12 Ocak Perşembe gününden sonra 8 derecelere kadar çıkacak. 13 Ocak Perşembe günü 12 dereceyi bulacak. Şubatta aralıklarla yağış görecek olsak da sert etkisini kaybediyor. Rüzgârla birlikte soğuk hava hissedilen soğuğu daha da artırabiliyor. Geçen yağışlarda 90 km’ye kadar çıkmıştı rüzgar hızı.
GRÖNLAND BENZETMESİ YERİNDE!
Kuzeyden sarkmış olan soğuk havayı gösteren bu eğrilerdeki işaretlenmiş mavi bölge özellikle de soğuk havanın cumartesi günü şiddetlendiğini gösteriyor. İstanbul ve Grönland havası üzerinde yapılan benzetmelerin bu eğriler nedeniyle yerinde olduğunu söyleyen Adil Tek, “İngiltere’nin kuzeyine bakınca aynı renkleri görüyoruz üzerimizde. Yani benzer değerler var. Benzetme yerinde” diyor.
‘KIŞI KIŞ GİBİ YAŞIYORUZ’
İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ise normalde kış şartlarında olması gereken havayı yaşadığımızı söyleyerek, “İklim değişikliği ve hava olaylarını karıştırmayalım. Bu hava olması gerekendir. Ani değişiklikler normaldir. Kışı kış gibi yaşıyoruz. 15 dereceden 0 dereceye düşmesi soğuk sıcak cephenin yer değiştirmesinden. Lodosun gözü yaşlı deriz. Arkasından yağar ya da güneş sonrası kar gelir. Olması gereken bu. Anormal bir durum yok” diyor.
"Cuma günü, batı kesimlerde önce kuvvetli lodosla beraber Marmara ve Ege'de yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Trakya'dan başlayarak öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleriyle yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceğini tahmin ediyoruz.
İsmail Güneş, perşembe günü iç ve batı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte artacak hava sıcaklığının, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede, 8 ila 15 derece azalacağının beklendiğini ifade etti.
Güneş, balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak ile yoğun kar yağışlarının etkili olacağını ve önce güney, sonra kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma, don gibi kuvvetli hava olaylarının yaşanmasının beklendiğini bildirdi.
AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul'da Orta Akdeniz üzerinden lodos yönlü rüzgarın taşıdığı ılık hava ve güneşin etkisiyle hava sıcaklıkları 10 derecelere kadar yükseldi. Ancak cuma gününden itibaren sıcaklıklarda ciddi düşüş bekleniyor. Pazar günü sıcaklığın -2 derece olması tahmin ediliyor.