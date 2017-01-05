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Hava durumu 05.01.2017

03 Ocak 2017 Salı, 13:50:26 HABERTURK.COM

Yarın Balkanlar’dan soğuk geliyor. Sıcaklıklar 8-15 derece düşecek. İstanbul’da 1 hafta aralıklarla yoğun kar yağışı bekleniyor

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    Gazete Habertürk'ten Nagihan Alan'ın haberine göre, İstanbul’da yağışsız ve güneşli günleri geride bırakıyoruz. Yarından itibaren yağmur, cumartesi günü ise kar, hava sıcaklığındaki 15 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle geri dönüyor. Gece -6’yı göreceğimiz İstanbul’da uzmanlar 6 yıl sonra en sert kışın yaşanacağını ve etkisini 5 gün sürdüreceğini söylüyor...

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    İstanbul’da yağışsız ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyreden havanın keyfini birkaç gündür sürüyoruz ama cumartesi adeta bir şok yaşayacağız. Yılbaşı öncesinde gelen karı aratacak yağışlar uzmanlara göre 5-6 yıldır gelmeyen sert ve en uzun soluklu kar yağışı olacak. 

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    Cuma günü 11 derece dolaylarında seyredecek sıcaklık cumartesi -1’e aynı günün gecesi ise -6 ya kadar düşecek. Peki son yıllarda rutin bir kış yaşadığımız İstanbul’da bu kış yaşadığımız ani sıcaklık ve hava değişimleri ne kadar normal, olması gereken bu mu? 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 03 Ocak 2017 Salı 16:10
    çok iyi sağolun
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