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‘CUMA BAŞLAMASI AVANTAJ’ 5 gün yoğun bir karla mücadelenin içinde olacağız. Hatta pazartesi okullar tatil bile olabilir. Bu kar ben geliyorum diye bağırıyor. Önceki yağış çok abartıldı. Ama asıl kar bu olacak. Özellikle son 5-6 yılın en uzun soluklu kar yağışı olacak. Sert bir soğuk kapıda. Ve bu kar son olmayacak. Ocak ayı içinde aralıklarla göreceğiz. Gerçek kışı yaşayacağız.