03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir
GÜNDEM

İzmir'de yılbaşını evde kutlayan Meltem Yapıcı'nın cesedi bulundu

Tekstil işçisi arkadaşı Mustafa Ö.'nün evinde yılbaşı gecesi uyuşturucu kullandığı iddia edilen Meltem Yapıcı, hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için ayrıntılı otopsi yapılacak

03 Ocak 2017 Salı, 13:51:21 Güncelleme: 13:52:18

İzmir'in Buca ilçesinde, yılbaşını kutlamak için gittiği arkadaşının evinde ölü bulunan, uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Meltem Yapıcı'nın ön otopsisinde uyuşturucu bulgusuna rastlanmadığı, yapılacak detaylı otopsinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının ortaya çıkacağı bildirildi.

24 yaşındaki Meltem Yapıcı, yılbaşını kutlamak için arkadaşı Mustafa Ö.'nün evine gitti. Yılbaşı kutlamaları sırasında iddiaya göre Yapıcı, arkadaşı ile uyuşturucu kullanırken kendinden geçerek bulunduğu odada yattı.

Mustafa Ö., Meltem Yapıcı'nın uyanmamasından şüphelenerek Pazar günü akşam saatlerinde Yapıcı'nın bulunduğu odaya gitti. Yapıcı'yı yerde hareketsiz gören Mustafa Ö. durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Yapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede; kullanılmış şırınga, bir miktar da esrar bulduğu bildirildi.

ÖN OTOPSİDE UYUŞTURUCU ÇIKMADI

Meltem Yapıcı'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken yapılan ön otopside uyuşturucu bulgusuna ulaşılmadığı öğrenildi. Öte yandan Yapıcı'nın cesedinden alınan parça ile yapılacak detaylı otopside, Meltem Yapıcı'nın kesin ölüm sebebinin ortaya çıkacağı, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirleneceği öğrenildi.

Yapıcı'nın yeni yılı kutladığı arkadaşı Mustafa Ö.'nün ise ifadesine başvurulduktan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında işlem yapılıp serbest bırakıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TEOG sınav sonuçları açıklandı!
GÜNDEM

TEOG sınav sonuçları açıklandı!
Kılıçdaroğlu: 'Üst akıl' diyorlar, sen hükümetsin, tuzağı boz!
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: 'Üst akıl' diyorlar, sen hükümetsin, ...
Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı
GÜNDEM

İş aramak için motosikleti bırakmış!
Hava durumu 03.01.2017
GÜNDEM

Meteoroloji'den o gün için kar uyarısı!
Elazığ'da bir adam hırsızlık yapmaya gittiği evin balkonunda mahsur kaldı
GÜNDEM

Hırsızlık yapmaya gittiği evin balkonunda mahsur ...
Reina'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı yükseldi
GÜNDEM

Reina katliamıyla ilgili yeni gözaltılar
Kılıçdaroğlu: 'Üst akıl' diyorlar, sen hükümetsin, tuzağı boz!
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU: 'ÜST AKIL' DİYORLAR, SEN HÜKÜMETSİN, TUZAĞI BOZ!
TEOG sınav sonuçları açıklandı!
GÜNDEM

TEOG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
HDP'li Ziya Pir gözaltına alındı
GÜNDEM

HDP'Lİ ZİYA PİR GÖZALTINA ALINDI
Elazığ'da bir adam hırsızlık yapmaya gittiği evin balkonunda mahsur kaldı
GÜNDEM

HIRSIZLIK YAPMAYA GİTTİĞİ EVİN BALKONUNDA MAHSUR KALDI
HDP'den Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a anayasa çağrısı
GÜNDEM

HDP'DEN MECLİS BAŞKANI'NA ANAYASA ÇAĞRISI
Hava durumu 03.01.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ'DEN O GÜN İÇİN KAR UYARISI!