İzmir'de yılbaşını evde kutlayan Meltem Yapıcı'nın cesedi bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde, yılbaşını kutlamak için gittiği arkadaşının evinde ölü bulunan, uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Meltem Yapıcı'nın ön otopsisinde uyuşturucu bulgusuna rastlanmadığı, yapılacak detaylı otopsinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının ortaya çıkacağı bildirildi.



24 yaşındaki Meltem Yapıcı, yılbaşını kutlamak için arkadaşı Mustafa Ö.'nün evine gitti. Yılbaşı kutlamaları sırasında iddiaya göre Yapıcı, arkadaşı ile uyuşturucu kullanırken kendinden geçerek bulunduğu odada yattı.



Mustafa Ö., Meltem Yapıcı'nın uyanmamasından şüphelenerek Pazar günü akşam saatlerinde Yapıcı'nın bulunduğu odaya gitti. Yapıcı'yı yerde hareketsiz gören Mustafa Ö. durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Yapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede; kullanılmış şırınga, bir miktar da esrar bulduğu bildirildi.



ÖN OTOPSİDE UYUŞTURUCU ÇIKMADI



Meltem Yapıcı'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken yapılan ön otopside uyuşturucu bulgusuna ulaşılmadığı öğrenildi. Öte yandan Yapıcı'nın cesedinden alınan parça ile yapılacak detaylı otopside, Meltem Yapıcı'nın kesin ölüm sebebinin ortaya çıkacağı, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirleneceği öğrenildi.



Yapıcı'nın yeni yılı kutladığı arkadaşı Mustafa Ö.'nün ise ifadesine başvurulduktan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında işlem yapılıp serbest bırakıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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