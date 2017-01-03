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OHAL'in 3 ay daha uzatılması Meclis'te görüşülecek

OHAL'in 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek

03 Ocak 2017 Salı, 14:36:06 Güncelleme: 15:31:26 HABERTURK.COM

Olağanüstü Halin (OHAL), 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Genel Kurulu, "son günlerdeki gelişmeler ve iç güvenlikle ilgili" bilgilendirecek.

Genel Kurulda; Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurtdışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, 6 Ocak 2017 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.

Tezkere üzerinde hükümet adına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık konuşacak.

Genel Kurulda, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 11 Ekim 2016 tarihli kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi de ele alınacak. Tezkere üzerinde Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş söz alacak.

TBMM Genel Kurulunda ayrıca, HDP'nin, İçişleri Bakanı Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmeler ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçimi yapılacak.

BAŞBAKAN GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında, "Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek" demişti.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 47 dakika önce
    uzatılmasın piyasalar allak bullak
  • Misafir 1 saat önce
    UZATILSIN !!!!
  • Misafir 1 saat önce
    uzatılsın . güvenlik güçlerimize tam yetki verilsin .
  • Misafir 1 saat önce
    artık sürekli ohal
  • Misafir 1 saat önce
    ne zaman?
  • Misafir 1 saat önce
    Piyasalar battı bu ohal endişesi yüzünden.
  • Misafir 1 saat önce
    Ohal uzatılırsa dolar 5 olur mu ?? Uzamazsa dolar düşer mi ??
  • Misafir 1 saat önce
    uzasın vatan evlatları vatan hainlerini temizlesin
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