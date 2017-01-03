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Kastamonu'da yılbaşı gecesinde dağıtılan pastanın içinden raptiye çıktı

Aile, olayın ardından Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini arayarak şikayetçi oldu

03 Ocak 2017 Salı, 14:38:02 Güncelleme: 14:41:07 İHA

Kastamonu'da yılbaşı gecesi için bedava dağıtılan pastanın içerisinden çıktığı ileri sürülen raptiye, 9 yaşındaki küçük kız çocuğunun boğazına takıldı.

Kastamonu'da faaliyet gösteren bir pastahane, yılbaşı gecesi sebebiyle müşterilerine ücretsiz pasta ikramında bulundu. Pastayı alan Yesiralioğlu ailesi eve geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde aile pastanın bir kısmını dolaba koydu. Sabah kalktığında dolaptaki pastayı alan 9 yaşındaki D.Y., pastadan yemeye başladı. Bir süre sonra boğazına bir şey takıldığını anlayan D.Y. ağlamaya başlayınca olaya evde bulunanlar müdahale etti. Küçük kız boğazına takılan raptiyeyi güçlükle çıkardı. Aile, ardından Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini arayarak şikayetçi oldu.

Yılbaşı eğlencesi için oğlunun eve pasta getirdiğini ifade eden anne Aynur Yesiralioğlu, "Gece biz pastadan yedik. Sabah kızımın da yemesi için pastadan biraz bıraktık. Kızım, öğleye doğru kalktı ve pastadan yemeye başladı. Pastanın içinden çıkan cismi çikolatalı fıstık zannetmiş, ağzına atmış. Ağlamaya başlayınca biz de boğazına batan cismi zorla çıkarttık. Kızımın boğazından çıkan cisim, raptiyeli iğne gibi, çivi gibi bir cisimdi. Abisi boğazından zorla çekerek raptiyeyi aldı. Kızım ağlamaya falan başladı. Biz de çok korktuk" dedi.

Kızının boğazına bir şey battığını söylediğini söyleyen anne Yesiralioğlu, "Kızım ağlamaya başlayınca abisi de hemen ağzını açıp boğazından o cismi zorla çıkardı. Kalıp raptiye gibi bir cisimdi, aynı cam çivisine benziyordu. Ardından belediyeyi aradık. Zabıta ekipleri geldi, kızımın boğazından çıkan cismi aldılar ama bize herhangi bir tutanak falan vermediler. Zabıtalar, 'biz, konu hakkında işlem yapacağız. Siz şikayetçi misiniz' dediler. Biz de 'şikayetçiyiz' dedik. 'Gerekli idari işlemi yaparız' dediler" diye konuştu.

Kızını o halde görünce çok korktuğunu belirten anne Yesiralioğlu, "Kızım zaten kendisi astım bronşit hastası, kızıma banyosunu bile zor yaptırıyorum. Kızım, belki şu anda ölebilirdi, kurtaramayabilirdik. Gereken ne ise yapılmasını istiyoruz. Bu, başkasının da başına gelebilirdi" şeklinde konuştu.

Boğazından raptiye çıkan 9 yaşındaki D.Y. ise, "Dün akşam abim, eve pasta getirmişti. Abimler pastadan yemişler, bana da sabah yemem için ayırmışlar. Ben de sabah kalkınca pastayı içeriye getirdim. Pastadan yiyordum. Pastanın içerisinden bir şey çıktı, ben de fıstık zannettim, ağzıma attım. Boğazıma takıldı, hemen abim ağzımı açıp çıkartmaya çalıştı. Ağzımdan çıkartınca ben de abime 'bu ne' diye sordum. Bana 'iğne' dediler. Boğazımdan zorla çıkarttılar. Ben de çok korktum, ağlamıştım. Batan iğneden dolayı boğazım çok acıdı" dedi. Aile hastaneden aldığı raporun ardından Kastamonu Adliyesi'ne giderek şikayetçi oldu.

Pastane yetkilileri ise konu hakkında herhangi açıklama yapmadı.

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