Reina saldırısında ölen gurbetçi Mesut Gürbüz, Sivas'ta toprağa verildi

Almanya'dan tatile geldiği İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Mesut Gürbüz, Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyünde gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. 28 yaşındaki Mesut Gürbüz' için köy meydanındaki camide cenaze töreni düzenlendi.



Gürbüz'ün annesi Narin Gürbüz, "Yavruma ben kıyamazdım kimler kıydı? Mesut'um ben kıyamadım eller nasıl kıydı? Mesut'um kalk da ben yatayım yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Gürbüz'ün dayısı Remzi Ekici, "Ağlamayın, teröristlerin ekmeğine yağ sürmeyin, sevindirmeyin. Bir Mesut ölür, bin Mesut dirilir" dedi. Gürbüz'ün bazı yakınları da tabuta sarılarak öptü. Gürbüz'ün cenazesi daha sonra köy mezarlığına defnedildi.

Kemal ÇAĞLAYAN/SİVAS