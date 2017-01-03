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Muş'ta karlı yollara "hedik"li çözüm

03 Ocak 2017 Salı, 14:45:59 AA

Muş'ta vatandaşlar yürüyebilmek için dıştan ayakkabı altına kenetlenen ve "hedik" adı verilen kar ayakkabısını kullanıyor

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    Muş'un bazı dağ köylerinde vatandaşlar, karda rahat yürüyebilmek için "hedik" adı verilen kar ayakkabısı kullanıyor.

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    Kış mevsiminin oldukça sert geçtiği Muş'ta kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi buldu.

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    Özellikle dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, karda batmadan yürüyebilmek için dıştan ayakkabı altına kenetlenen ve "hedik" adı verilen kar ayakkabısını kullanıyor.

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