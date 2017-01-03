Muş'ta karlı yollara "hedik"li çözüm

03 Ocak 2017 Salı, 14:45:59 | Güncelleme: 14:59:33
AA
Muş'ta vatandaşlar yürüyebilmek için dıştan ayakkabı altına kenetlenen ve "hedik" adı verilen kar ayakkabısını kullanıyor
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Muş'un bazı dağ köylerinde vatandaşlar, karda rahat yürüyebilmek için "hedik" adı verilen kar ayakkabısı kullanıyor.
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Kış mevsiminin oldukça sert geçtiği Muş'ta kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi buldu.
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Özellikle dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, karda batmadan yürüyebilmek için dıştan ayakkabı altına kenetlenen ve "hedik" adı verilen kar ayakkabısını kullanıyor.
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Merkeze 45 kilometre mesafedeki Kalecik Köyü Muhtarı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, vatandaşların köy ve mezralarda yürürken, ahırlara giderken ya da ava çıkarken hedik kullandıklarını söyledi.
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"KARDA YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Hediğin özellikle köylerine bağlı Özdemir ve Sönmezler mezralarında yoğun şekilde kullanıldığını anlatan Yalçın, şöyle dedi:
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"Bu iki mezra tamamen dağlık bölgede. Buralara çok fazla kar yağıyor. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor.
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Bu nedenle dedelerimizden öğrendiğimiz hediği ayağımıza bağlayarak hem hayvanlarımıza yem veriyoruz hem de ailelerimiz ve çocuklarımızın köyün içinde rahat hareket etmeleri için yol açıyoruz. Hedik kullanmadan karda yürümek mümkün değil."
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Yalçın, hediği, bazı ağaç dalları ve hortum kullanarak yaptıklarını anlattı.
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Özdemir mezrasında yaşayan Sadullah Özdemir de yoğun kar nedeniyle tek katlı toprak evlerin kara gömüldüğünü ifade etti.
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Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köylerinde ulaşımın çok zor olduğunu dile getiren Özdemir, "Özellikle ahırlara ulaşarak hayvanlarımıza yem vermek ve komşularımıza gidebilmek için ayaklarımıza hedik takıyoruz.
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Hedik sayesinde karda zorlanmadan yürüyebiliyoruz. Hediği taktıktan sonra otları ve samanları sırtımızda ya da kızaklarla taşıyabiliyoruz." dedi.