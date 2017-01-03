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"Reina gibi tarayacağım" dedi, 30 dakikada gözaltına alındı

İbrahimli'de 5 yıldızlı bir otelin altında bulunan kafede olduğu belirlenen İlker G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

03 Ocak 2017 Salı, 14:50:34 Güncelleme: 14:57:48

Gaziantep'te bir kafede periscop üzerinden yayın yaparak, "Reina gibi Gaziantep'te de bir mekanı tarayacağım" diyen İlker G., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ekipleri tarafından yarım saat içinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada kafede bulunanlar İlker G.'ye saldırdı.

Periscop üzerinden kaleşnikoflu fotoğrafını yayınlayan ve canlı yayın yapan İlker G., "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" paylaşımında bulundu. Bunun üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü istihbarat polisleri harekete geçerek, yarım saat içinde canlı yayın yapan İlker G.'nin yerini tespit edildi. İbrahimli'de 5 yıldızlı bir otelin altında bulunan kafede olduğu belirlenen İlker G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltının sebebini öğrenen kafede bulunan vatandaşlar, İlker G.'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Vatandaşlar tarafından darp edilen İlker G. polis tarafından güçlükle kafeden çıkarılarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Neşet DİŞKAYA / HABER MERKEZİ

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YORUMLAR 0
  • Misafir 1 dakika önce
    Söylemesi bile bir tehdit unsur ettigi icin kesinlikle hapse atilmali...
  • Misafir 2 dakika önce
    Vatandaşların eline sağlık!
  • Misafir 23 dakika önce
    Tatbikat olabilir. Zaten yapılması lazım, ne kadar sürede polis baskın yapabiliyor diye bilinmesi lazım
  • Misafir 38 dakika önce
    insan ahlakına sığmaz çook yazık
  • Misafir 43 dakika önce
    yakalanması güzel
  • Misafir 47 dakika önce
    bi de bu delilerle ugras!
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