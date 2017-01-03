"Reina gibi tarayacağım" dedi, 30 dakikada gözaltına alındı

Gaziantep'te bir kafede periscop üzerinden yayın yaparak, "Reina gibi Gaziantep'te de bir mekanı tarayacağım" diyen İlker G., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ekipleri tarafından yarım saat içinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada kafede bulunanlar İlker G.'ye saldırdı.
Periscop üzerinden kaleşnikoflu fotoğrafını yayınlayan ve canlı yayın yapan İlker G., "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" paylaşımında bulundu. Bunun üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü istihbarat polisleri harekete geçerek, yarım saat içinde canlı yayın yapan İlker G.'nin yerini tespit edildi. İbrahimli'de 5 yıldızlı bir otelin altında bulunan kafede olduğu belirlenen İlker G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltının sebebini öğrenen kafede bulunan vatandaşlar, İlker G.'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Vatandaşlar tarafından darp edilen İlker G. polis tarafından güçlükle kafeden çıkarılarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Neşet DİŞKAYA / HABER MERKEZİ
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Misafir 1 dakika önceSöylemesi bile bir tehdit unsur ettigi icin kesinlikle hapse atilmali...00
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Misafir 2 dakika önceVatandaşların eline sağlık!00
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Misafir 23 dakika önceTatbikat olabilir. Zaten yapılması lazım, ne kadar sürede polis baskın yapabiliyor diye bilinmesi lazım00
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Misafir 38 dakika önceinsan ahlakına sığmaz çook yazık00
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Misafir 43 dakika önceyakalanması güzel00
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Misafir 47 dakika öncebi de bu delilerle ugras!00