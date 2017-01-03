"Reina gibi tarayacağım" diyen şahıs serbest bırakıldı

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan kişi, "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" dediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bir kafede sosyal medyadaki bir program üzerinden canlı yayın yapan İlker G, iddiaya göre "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" dedi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kafeye gelen polis ekipleri, İlker G'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheli, yapılan incelemede, sosyal medyada suç unsuru taşıyan herhangi bir paylaşımda bulunmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.
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YORUMLAR 12
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Misafir 4 saat önceDisari cikarmasinlar eylem yapar150
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Misafir 5 saat önceArın içeri daha da salmayın270
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Misafir 5 saat önceHapse Atın 1 yıl kalsın !!!90
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Misafir 5 saat önceHapis cezası almalıı120
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Misafir 6 saat önceSöylemesi bile bir tehdit unsur ettigi icin kesinlikle hapse atilmali...480
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Misafir 6 saat önceVatandaşların eline sağlık!360
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Misafir 6 saat önceTatbikat olabilir. Zaten yapılması lazım, ne kadar sürede polis baskın yapabiliyor diye bilinmesi lazım156
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Misafir 6 saat önceinsan ahlakına sığmaz çook yazık150
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Misafir 6 saat önceyakalanması güzel210
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Misafir 6 saat öncebi de bu delilerle ugras!270
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