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Gaziantep
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"Reina gibi tarayacağım" diyen şahıs serbest bırakıldı

Şüpheli, emniyetteki incelemede, sosyal medyada suç unsuru taşıyan herhangi bir paylaşım yapmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı

03 Ocak 2017 Salı, 14:50:34 Güncelleme: 21:19:08 AA

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan kişi, "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" dediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde bir kafede sosyal medyadaki bir program üzerinden canlı yayın yapan İlker G, iddiaya göre "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" dedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kafeye gelen polis ekipleri, İlker G'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, yapılan incelemede, sosyal medyada suç unsuru taşıyan herhangi bir paylaşımda bulunmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 4 saat önce
    Disari cikarmasinlar eylem yapar
  • Misafir 5 saat önce
    Arın içeri daha da salmayın
  • Misafir 5 saat önce
    Hapse Atın 1 yıl kalsın !!!
  • Misafir 5 saat önce
    Hapis cezası almalıı
  • Misafir 6 saat önce
    Söylemesi bile bir tehdit unsur ettigi icin kesinlikle hapse atilmali...
  • Misafir 6 saat önce
    Vatandaşların eline sağlık!
  • Misafir 6 saat önce
    Tatbikat olabilir. Zaten yapılması lazım, ne kadar sürede polis baskın yapabiliyor diye bilinmesi lazım
  • Misafir 6 saat önce
    insan ahlakına sığmaz çook yazık
  • Misafir 6 saat önce
    yakalanması güzel
  • Misafir 6 saat önce
    bi de bu delilerle ugras!
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