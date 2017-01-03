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Batman'da bir öğretmen, tuvalete götürdüğü öğrencisini darp etti

Olayı doğrulan okul yetkilileri, rapor tuttuklarını ve darp raporunu beklediklerini belirtti

03 Ocak 2017 Salı, 16:18:15 Güncelleme: 16:20:35 İHA

Batman'da bir öğretmenin, tuvalete götürdüğü öğrencisini darp ettiği ileri sürüldü. Okul yöneticileri, olayı doğruladı.

Olay, Kuyubaşı TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Dilber, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle, öğretmeni U.E. tarafından okul tuvaletine götürülerek, burada darp edildi. Okul yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öğrenci Dilber, sınıftayken öğrencilerin ayakta gidip geldiğini ve o sırada öğretmenin kendilerini cep telefonuyla video çekerek sosyal medyada paylaşacağını söylemesi üzerine öğrencilerin kendisine itiraz ettiğini ileri sürerek, bu yüzden 10 arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini iddia etti. Daha sonra öğretmenlerinin kendisini ve bir arkadaşını alıp, okulun tuvaletine götürdüğünü anlatan Dilber, burada öğretmenin kafalarını duvarlara vurarak sopa ve yumruklarla darp ettiğini öne sürdü.
Baba Diyaddin Dilber ise, darp olayını okul müdürünün kendisini aramasıyla öğrendiğini ve okula geldiğini belirterek, "Çocuğumun vücudunda darp izlerini görünce dondum kaldım. Çocuğum 13 yaşında ve bu yaşına kadar böyle bir dayak atmamışım. Sebep ne olursa olsun öğretmenin bunu yapmaya hakkı yok. Darp raporu alacağım ve inşallah gereği yapılacak. Yapılmadığı taktirde ben gereken yasal yollara baş vuracağım. Okul yetkilileri her şeyi tespit edip tutanak tutmuşlar. Okulda muhakkak güvenlik kameraları da var ve inşallah gereken yapılacak" dedi.

Olayı doğrulan okul yetkilileri ise, rapor tuttuklarını ve darp raporunu beklediklerini belirtti.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 27 dakika önce
    Çocuğum 13 yaşında ve bu yaşına kadar böyle bir dayak atmamışım.
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