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GÜNDEM

Uşak'ta temizlik işçisi bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti

Gündüz, "Kar temizliği yaptığım bir sırada 20 bin TL civarında deste şeklinde para buldum. Bulduğum parayı sahibine ulaştırmak için idari amirlerime teslim ettim" dedi

03 Ocak 2017 Salı, 17:34:26 Güncelleme: 17:35:22 İHA

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Recep Gündüz, görevi esnasında bulduğu 20 bin TL civarındaki parayı yetkililere teslim ederek, paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Uşak Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 43 yaşındaki Recep Gündüz, sokakta kar temizleme çalışması yaparken bulduğu 20 bin TL civarındaki paranın tek kuruşuna dokunmadan yetkililere teslim etti. Uşak'ta Şekerevleri mevkiinde çalışmasını sürdüren Recep Gündüz, karın üzerinde deste şeklinde paraları gördü. Paranın tek kuruşuna dokunmayan Gündüz, sahibine ulaşması için Uşak Belediyesi'nde görevli amirlerine bulduğu parayı teslim etti. Belediye yetkilileri ise daha önce kayıp ihbarında bulunan Aykut Dumlu'ya ulaşarak paraları teslim etti.

Yaşadığı olayı anlatan Aykut Dumlu, "Arabamın içinde muhafaza ettiğim bir miktar para vardı. Arabamın genel temizliğini yaptığım bir anda paspasın üzerinde olan parayı farkında olmadan düşürdüm. İlerleyen saatlerde paramın yerinde olmadığını fark edince Emniyet Müdürlüğü'ne ve Uşak Belediyesine müracaat ederek kayıp başvurusunda bulundum. Aldığım bilgiye göre parayı Uşak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Recep Bey bulmuş ve yetkililere teslim etmiş. Böyle devirde bu tür insanların kalması gerçekten umut verici. Paramı eksiksiz teslim aldım kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

"HARAM PARADAN FAYDA GELMEZ"

Bulduğu para karşısında şaşırdığını ve doğru olanı yaptığını belirten temizlik işçisi Recep Gündüz, "Kar temizliği yaptığım bir sırada 20 bin TL civarında deste şeklinde para buldum. Bulduğum parayı sahibine ulaştırmak için idari amirlerime teslim ettim" dedi. Recep Gündüz bulduğu parayı harcamayı hiç düşünmediğine değinirken, "Alın teri ile çalıştığım para bana yetiyor. Haram paradan fayda gelmez. Rabbim kursağımızdan haram para sokmasın. Ben toplum olarak böyle konularda duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, temizlik işçisi Recep Gündüz'ü bu erdemli davranışından dolayı makamında ağırladı. Başkan Cahan, "İşçi kardeşimiz günümüz toplumunda yozlaşan ve unutulan değerlerimizi gün yüzüne çıkardı. Ecdadımızın bize emanet bıraktığı helal lokma uygulamasını en güzel şekilde yerine getirdi. Bulmuş olduğu 20 bin TL. civarındaki paranın tek kuruşuna dokunmadan sahibine iade etti. Kardeşimizi bu ulvi davranışı gösterdiği için tebrik ediyorum. Personelimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Örnek davranışından dolayı temizlik işçisi Recep Gündüz'e bir maaş ikramiye ve bir hafta tatil Uşak Belediyesi tarafından ödül olarak verildi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 saat önce
    helal olsun
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