BUDO'dan sefer iptali

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferi olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi ile 16.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferi de olumsuz hava koşuları nedeniyle programdan kaldırmıştı.