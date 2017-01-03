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BUDO'dan sefer iptali

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferi olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak

03 Ocak 2017 Salı, 17:36:14 Güncelleme: 17:37:26 AA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferi olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi ile 16.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferi de olumsuz hava koşuları nedeniyle programdan kaldırmıştı.

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