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Hayırsever vatandaştan örnek davranış

Düzce'de bir vatandaş 2,5 dönümlük arazisini sağlık merkez yapılması için İl Sağlık müdürlüğüne bağışladı

03 Ocak 2017 Salı, 19:09:29 Güncelleme: 19:14:20 AA

Akçakoca ilçesinde hayırsever Aydın Sarıkaya, yaklaşık 2,5 dönümlük arsasını, aile sağlığı merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladı.

İşçi emeklisi 75 yaşındaki hayırsever Aydın Sarıkaya'nın (75), anne ve babasının adını taşıyan aile sağlığı merkezi yapımı şartıyla Osmaniye Mahallesinde bulunan 2 bin 450 metrekare büyüklüğündeki arsasını Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağışlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi bahçesinde yapılan törende yaptığı konuşmada, kamuda değerlendirilmek üzere vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek; "Sağlık birimi yapılmak üzere bu yeri bağışlayan Aydın Sarıkaya'ya teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin." dedi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Mustafa Özyörük de hayırseverlerce vakıf medeniyetinin yaşatıldığını ifade ederek, "Ülkemizin içinden geçtiği zor dönemlerde, Aydın Bey sayesinde ülkemizi ve vatanımızı imar etmek için hep birlikte çalışmayı yeniden hatırladık. Dünyaya ve ülkemize sunacağımız bir medeniyet tasavvurumuz var. Elimizden geldiğince serçe ve karınca misali gücümüz yettiğince çalışacağız. Ülkemize örnek teşkil etmesi bakımından bağışçımıza yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bağışçı Aydın Sarıkaya da anne ve babasının adını yaşatmak istediğini ifade ederek, "Anne ve babamın hayrı için burayı verdim. Yine olsa yine veririm." dedi. Törene, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İlçe Sağlık Grup Başkanı Alper Doğan Önder de katıldı.

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