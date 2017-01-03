Kahvehane konuşmasına tutuklama

Okmeydanı'nda kahvehanede yapılan konuşmanın sosyal medyada yayınlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Okmeydanı'nda kahvehanede yapılan konuşmanın sosyal medyada yayınlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya, emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN KONUŞMA YAPTIK

İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Ayşegül Başar, "O tarihte saldırı oldu. Onca insan hayatını kaybetti. Arkadaşlarımızla konuştuk ve mahallemizde bir farkındalık yaratmak için bu ve benzeri insanlara dikkatli olunmasına karşın bir konuşma gerçekleştirdik" dedi.

Konuşmada laiklik dışında kin ve öfkeye sebep olacak bir söz olmadığını söyleyen Başar, "Laiklik Anayasamızın en temel maddesidir" diye savunma yaptı.

Şüpheli Hamit Dışkaya ise savcılık ifadesini tekrar ettiğini belirterek "Beni aradılar. Kendim teslim oldum" dedi.

TUTUKLANDILAR

Hakimlik, iki şüphelinin sosyal medyada yayınlanan video içeriği ve şüphelilerin orada bulunduklarına dair tevil yollu ikrarları somut olgu kabul edildiği belirtilerek "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" etmek suçundan tutuklanmalarına karar verdi.