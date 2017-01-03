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Reina'daki saldırının tanığı Ukraynalı kadın: Ben hayattayım! Hayattayım!

Yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlenen terör saldırı sırasında mekanda bulunan Ukraynalı kadının sosyal medyada "Hayattayım" paylaşımı yaptığı öğrenildi

03 Ocak 2017 Salı, 21:26:14 Güncelleme: 21:28:54 DHA

İstanbul'da Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenlendiği sırada olay yerinde olan Ukraynalı bir kadın, yaşadıklarını anlattı.

Ukrayna'nın Rovno kentinden yaşayan ve çalıştığı firmanın yılbaşı kutlaması çerçevesinde İstanbul'a gelen, firma çalışanlarıyla birlikte yılbaşını kutlayan Nataliya Volnova, yılbaşı gecesi tanık olduğu dehşet anlarını facebook hesabında paylaştı.

Saldırının hemen ardından facebook hesabından paylaşımda bulunan Volnova, “Teröristler biraz önce bizim şirketin yılbaşı kutlaması yaptığı kulübü ele geçirdi. Çok sayıda ölü var. Ben hayattayım! Hayattayım!” diye yazdı.

"TÜRK POLİSİNE MÜTEŞEKKİRİM"

Saldırıdan bir süre sonra ise yine facebook hesabında o anları anlatan Volnova, “Saldırı sonrasında beni, saklandığım masanın altından çıkartarak dışarıya ilk çıkanlardan biri olmamı sağlayan ve bu esnada ellerimi sıkıca tutan ve sırtıyla beni korumaya alan Türk polisine teşekkür ediyorum” diye yazdı. Volnova ayrıca, kulüpten çıkarken yağmur altında karakola kadarki beş yüz metrelik mesafeyi dekolteli elbiseyle yürümek zorunda kaldığını, çünkü paltosunu kulüpte bırakarak aceleyle çıktıklarını belirtti ve bu esnada ona kendi ceketini veren, sonradan Ukrayna'nın Lutsk kentinden olduğunu öğrendiği Nataşa adlı kıza da teşekkür etti.

Mesajının sonunda basın mensuplarından kendisini bu olayla ilgili rahatsız etmemelerini rica eden Volnova, daha sonra facebook hesabını kapattı. Volnova, terör saldırısından kısa bir süre önce, Reina'daki yılbaşı kutlamasından bir görüntü çekerek facebook hesabından paylaşmıştı.

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