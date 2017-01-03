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Gaziantep'te bir kişi çocuğa otomobillle vurup kaçtı

Suriye uyruklu 11 yaşındaki yetim çocuk, okul çıkışında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

03 Ocak 2017 Salı, 21:51:54 Güncelleme: 21:55:50 AA

Gaziantep'te otomobilin çarptığı Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Kadriye Abdülmecit Özgezen İlkokulunda okuyan Suriye uyruklu Muhammed Halaf'a (11), okul çıkışında kaldığı Suriyeli yetim çocukların kaldığı eve doğru giderken, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yetim olan Halaf'ın öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından çocuğun cesedi, Gaziantep Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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