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Aydın'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit

Aydın'da 'dur' ihtarına uymayan aracı takip eden polis otosu akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Araçtaki 2 polis şehit oldu

03 Ocak 2017 Salı, 22:01:46 Güncelleme: 04 Ocak 2017 Çarşamba, 00:43:16 DHA

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin takip eden polis otosu, akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan iki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı'nda meydana geldi. Nazilli Emniyet Müdürlüğü haber merkezinden yapılan telsiz anonsunda otomobille kız kaçırıldığı ihbarı yapılarak ekiplerin duyarlı olmasını istedi. Bu sırada Ordu Caddesi'nde devriye gezen Hasan Özdemir idaresindeki polis otosu, bahsi geçen otomobili fark etti.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada kavşakta polis otosuna Haşim Karatay yönetimindeki akaryakıt tankeri yandan çarptı. Kazada polis aracını kullanan Özdemir ile yanında bulanan Başpolis Yener Arslan, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri polisleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından polisler ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özdemir ve Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Arkadaşlarının şehit olduğu haberini alarak hastaneye gelen mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ile Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'da hastaneye geldi. Kazayı yara almadan atlatan akaryakıt tankerinin şoförü Karatay ise gözaltına alındı.

Polislerin şehit olmasına neden olan otomobil 1324 Sokak'ta lastiğine ateş edilerek içindeki 3 şüpheliyle birlikte yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EMNİYET MÜDÜLÜĞÜ ÖNÜNDE TÖREN YAPILICAK

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, şüpheli aracı takip eden polis otosunun tankerle çarpışması sonucu şehit olan iki çocuk babası polis memuru Hasan Özdemir'in Bozdoğan İlçesi'nde, iki çocuk babası baş polis Yener Arslan'ın ise Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Şehit polis memurları için yarın Nazilli Emniyet Müdürlüğü önünde tören yapılacak.

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