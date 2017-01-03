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Annesi bayılınca gözyaşlarıyla olayı anlattı

Aksaray'da eski arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini iddia eden alkollü kadın sinir krizi geçirerek polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, olaylara şahit olan kadının 11 yaşındaki oğlu polislere yaşadıklarını anlattı

03 Ocak 2017 Salı, 22:38:40 Güncelleme: 22:59:55 İHA

Aksaray'da eski arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini iddia eden alkollü kadın yol ortasında sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerinin müdahalesine izin vermeyen alkollü kadın baygınlık geçirirken, 11 yaşındaki oğlu korku ve gözyaşları içinde polise yaşananları anlattı.

Olay, Cumhuriyet Bulvarı Baysan Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Güldede A.'dan (22) ayrılan Emine Ç. (30), şahsın evine geldiğini ve kendisini sürekli olarak rahatsız ettiğini belirtirken, Güldede A. ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından Emine Ç. olay yerinde sinir krizi geçirirken, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Güldede A. olay yerinden kaçarken, sinir krizi geçiren kadın ilk olarak vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmek istedi. Alkollü olan ve sinir krizi geçiren Emine Ç. kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine müdahale ederken, kendini yerden yere atarak park halindeki otolara zarar verdi. Polis ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu Emine Ç. sakinleştirilirken, bir markette aniden baygınlık geçirdi.

"ANNEM AYRILINCA RAHATSIZ EDİP DURUYORDU"

Olayların yaşandığı sırada annesinin yanından bir saniye bile ayrılmayan 11 yaşındaki oğlu Y.Ç. ise, annesinin baygınlık geçirmesi ile gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerine bilgi veren Y.Ç, korku ve gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Annesinin Güldede A. ile eskiden ilişki yaşadığını anlatan Y.Ç, "Adam bizi eskiden beri rahatsız edip duruyor. Annemle eskiden ilişki yaşıyordu. Sonra annem bu adamdan ayrılmak istedi ve ayrıldı. Sonra ikide bir böyle gelip duruyordu" dedi.

Baygınlık geçiren Emine Ç. de olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının aşırı derecede alkollü olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kadının üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Güldede A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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