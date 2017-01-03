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Malatya'da lüks taksi dönemi

Malatya'da taksiciler ÖTV muafiyeti ile birlikte lüks araçlar aldı bu durumdan en çok müşteriler memnun kaldı

03 Ocak 2017 Salı, 22:39:41 Güncelleme: 22:42:29 İHA

Ticari araçlara tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile birlikte Malatya'da birçok taksici esnafı lüks araç aldı. Lüks araçla taksicilik yapan Hikmet Dede, "30 TL'yi baba oğluna vermez ama Tayyip baba, bize verdi" dedi.

Hükumetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti, 13 Ekim'den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın başlamasının ardından taksi duraklarında lüks araçlar boy göstermeye başladı. Birçok insanın hayalini süsleyen lüks marka araçları 'T' plaka takarak ticari yapan taksici esnafı uygulamadan oldukça memnun.

"30 BİN LİRAYI BABA OĞLUNA VERMEZ AMA TAYYİP BABA BİZE VERDİ"

Yapılan ÖTV indiriminden dolayı hükümete ve Cumhurbaşkanına teşekkür eden taksici Hikmet Dede, "Bu arabada benim 30 lira karım var. 30 lirayı baba oğluna vermez ama Tayyip Baba bize verdi. Hem de o çaldıkları dedikleri paradan. Hani o kutunun içinden çıkan para var ya ondan. 30 lira bana verdi, arkadaşa 55 lira verdi, yani dağıttı. Bazıları çaldı kendi cebine koydu ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun bize dağıttı. Az önce Elazığ'a gittim geldim, duble yoldan. Sıfır arabamla 5 dakikada gittim, geldim. Allah bin kere razı olsun. Bu imkanları bize tanıdılar, işleri güçleri rast gelsin. Daha da güzel olacak. Ha kimileri BMW'yi, Mercedes'i, Audı'yi niye taksi yaptınız diyor. Ama bu araçlar bize de layık, halkımıza da layık. Kıbrıs'ta şimdiye kadar Mercedes'ler taksicilik yapıyordu. Biz burada kötü şahinlerle taksicilik yapıyorduk. Ama şimdi lüks araçlarla taksicilik yapıyoruz" diye konuştu.

20 yıllık taksici Mehmet Özer de ÖTV indiriminden faydalanarak Mercedes marka otomobil aldığını kaydederek, "Şuan ikinci el fiyatına sıfır araç alıyoruz. Şu aracın sıfır fiyatı 130-140 bin lira gibi bir fiyat. Yani şuan bunun ikinci elini almış gibi olduk. Tabi bir de Malatya insanına daha iyi, daha kaliteli hizmet verebilmek için böyle bir maceraya atıldık. Bu devletimizin bizim için yapmış olduğu güzel bir indirim" dedi.

"SIRF GEZMEK İÇİN BİNENLER VAR" 

Özer, aracına binen müşterilerinin çok şaşırdığını da belirterek, "Önce inanmıyorlar. Plakaya bakıyorlar, sonra kapıyı açıp 'ağabey binelim mi binmeyelim mi' diyorlar. Tabi meraklısı da taksiyle işi olmasa bile sırf arabayla gezmek için biniyor" ifadelerini kullandı.

ÖTV indirimi sayesinde BMW marka araç alıp ticari yapan Emrah Mumcu da uygulamanın taksici esnafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Daha iyi bir hizmet verebilmek için böyle bir şey yaptık. Aracı normal fiyatından 60 bin lira indirimli aldık" diye konuştu.

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