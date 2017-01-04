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Numan Kurtulmuş: OHAL uygulamasına ihtiyacımız var

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada OHAL konusunda açıklamalarda bulundu

03 Ocak 2017 Salı, 23:18:18 Güncelleme: 04 Ocak 2017 Çarşamba, 00:08:29 İHA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "FETÖ'nün ve terör örgütlerinin devletin içinden arındırılması sağlayana kadar Olağanüstü Hal uygulamasına ihtiyacımız olduğunu bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyoruz"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda OHAL hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu olağanüstü şartların devam ettiği için OHAL'in devam ettirme zaruriyeti doğduğunu ifade ederekİ:

"Türkiye'de milli güvenlik tehdidi oluşturan unsurların varlıklarını devam ettirdiği görülüyor. Bunlardan birisi, Türkiye'nin yakın çevresindeki şartların, buralarda ortaya çıkmış olan derin istikrarsızlık ve siyasi türbülansların ülkelerde, Suriye, Irak ve diğer ülkelerde bölünme senaryolarının uygulamaya konulmasının, ayrıca çok sayıda terör grubunun bu bölgede çok rahat hareket ederek, insanlara zarar vermesi, bu ülkelerde varlıkları üzerinden Türkiye'yi tehdit altına almaya devam etmesi hepimiz tarafından gözlendiği açık. Türkiye çevresinde bu kadar büyük oyunlar devam ederek, bu kadar büyük saldırılar devam ederken, her an Türkiye'nin sınırları ötesinden Türkiye'yi karşı tehditler ulusal güvenlik riski karşımızda dururken olağan şartlar yaşanıyor diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

2015 yılının Temmuz ayından itibaren devam eden doğrudan doğruya Türkiye'yi ve milleti hedef alan terör saldırısı ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Kurtulmuş:

"Terör örgütleri eş zamanlı olarak Türkiye'yi tehdit altında tutmaya devam ediyorlar. Yaşadığımız son dört olayı gözden geçirirsek, Türkiye'nin ne büyük saldırıyla karşı karşıya olduğunu ve bu tehdidin artarak devam etmekte olduğunu görürüz. Bunlardan birisi Beşiktaş saldırısıdır, Kayseri saldırısıdır, bir diğer Rus Büyükelçisi'ne yapılan saldırıdır, en sonuncusu da Ortaköy'de yılbaşı gecesi yapılan saldırıdır. Bu saldırılar her birinde kullanılan yöntemler farklıdır. Bu saldırıdaki her terör örgütünün kimliği farklıdır. Bu saldırıda hedef alınan kitle farklıdır. Ortaköy'deki saldırının hedefiyle, Kayseri'deki saldırının hedefi arasında ne fark var? Hepsinin hedefi aziz milletimizdir, vatanımızdır, ülkemizin birliği, ulusal güvenliği ve Türkiye'nin geleceğidir. Onun için bu saldırının Türkiye'ye karşı yapılmış olduğunu, bu saldırılara karşı yek vücut olarak durmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

Hangi terör örgütü olursa olsun 2017 yılında bütün terör örgütleri ile mücadele edeceklerinin altını çizen Kurtulmuş:

"Ülkemize karşı tehdit nereden gelirse gelsin, hangi coğrafyada Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaya devam ederse etsin, bütün terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuzdan sonra yüce meclisin Olağanüstü hali ilen etmesini gerektiren FETÖ terör örgütünün saldırıları her ne kadar darbe teşebbüsünde bulunamayacak kadar belleri kırılmışsa da, devlet içerisinde hala bazı noktalarda varlıkları devam ediyor. Türk silahlı kuvvetlerimizin içerisinde çok sayıda FETÖ mensubu eşkıya dışarıya çıkarılmış olmasına rağmen, bugün bile yapılan soruşturmalar sonucunda bazı rütbeli subaylar olmak üzere açığa alınanlar oldu. FETÖ ve onunla iltisaklı grupların, kişilerin varlığını biliyoruz. Dolayısıyla henüz FETÖ'nün devletten arındırılması sonlandırılmamıştır. FETÖ'nün ve terör örgütlerinin devletin içinden arındırılması sağlayana kadar Olağanüstü Hal uygulamasına ihtiyacımız olduğunu bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyoruz" dedi.

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