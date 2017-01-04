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İzmit İstanbul Reina
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İzmit otogarında Reina saldırganı alarmı

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin, İzmit otogarı civarında görüldüğü iddiası polisi alarma geçirdi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 00:01:27 Güncelleme: 00:41:41 DHA

İstanbul Ortaköy'de ünlü gece kulubü Reina'da yılbaşı gecesi eğlenen kişilerin üzerine ateş ederek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin, İzmit otogarı civarında görüldüğü iddiası polisi alarma geçirdi.Polisin otogar ve çevresinde yaptığı aramalarda teröristin eşkaline uyan kişi bulunamadı.

Bu akşam saatlerinde 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne doğru yürüyen bir kişinin Reina'daki katliamı gerçekleştiren kişiye benzediğini iddia etti.

Bunun üzerine hemen otogarda bulunan polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ayrıca terörle mücadele, asayiş ve yunus ekipleri de sevk edildi.

Polis otogarın çevresinde ve içerisinde yaptığı aramalarda teröristin eşkaline uyan kişi bulunamadı.

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