04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa HDP
GÜNDEM

Bursa'da 4 HDP'li tutuklandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda aralarında HDP ilçe başkanlarının bulunduğu 4 kişi tutuklandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 01:19:01 Güncelleme: 01:20:16 AA

Bursa'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan, HDP ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda dün gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K, HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D, HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
HDP'den Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a anayasa çağrısı
GÜNDEM

HDP'den Meclis Başkanı'na anayasa çağrısı
Gözaltına alınan HDP'li Ziya Pir serbest bırakıldı
GÜNDEM

HDP'li Ziya Pir serbest bırakıldı
HDP'li "kaçak" Tuğba Hezer Öztürk için ikinci kez müebbet istemi
GÜNDEM

HDP'li "kaçak" vekile ikinci kez müebbet istemi
Bursa'da feci ölüm
GÜNDEM

Banyoda akıma kapıldı
30 saat boyunca 1,5 metre karda kurtarılmayı bekledi
GÜNDEM

30 saat boyunca 1,5 metre karda kurtarılmayı bekledi
Ayakkabı hırsızları yakayı böyle ele verdi
GÜNDEM

Ayakkabı hırsızları yakayı böyle ele verdi
Numan Kurtulmuş: OHAL uygulamasına ihtiyacımız var
GÜNDEM

KURTULMUŞ: OHAL'E İHTİYACIMIZ VAR
OHAL bir kez daha uzatıldı
GÜNDEM

OHAL BİR KEZ DAHA UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barack Obama görüştü
GÜNDEM

ERDOĞAN, OBAMA İLE GÖRÜŞTÜ
İzmit otogarında Reina saldırganı alarmı
GÜNDEM

İZMİT OTOGARINDA REİNA SALDIRGANI ALARMI
Annesi bayılınca gözyaşlarıyla olayı anlattı
GÜNDEM

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, OLAYI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Ayrault'tan Çavuşoğlu'na taziye telefonu
GÜNDEM

AYRAULT'TAN ÇAVUŞOĞLU'NA TAZİYE TELEFONU