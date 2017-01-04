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Reina taksiciler ortaköy
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Taksiciler Reina saldırısında hayatını kaybedenleri andı

Ortaköy'de çalışan taksiciler, yılbaşı gecesi Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 01:49:33 Güncelleme: 01:52:42 DHA

Ortaköy'deki çeşitli duraklarda çalışan taksiciler Reinaya düzenlenen terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri anarak karanfil bıraktı.

Taksiciler saat 00.00'da Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla korna çalalar konvoy eşliğinde terör saldırısının yaşandığı Reina'nın önüne geldi.

Araçlarını yol kenarına park eden taksiciler daha sonra ellerine karanfilleri alarak kol kola Reina'nın önüne geldi.

Burada terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri anan taksiciler ellerindeki karanfilleri mekanın önüne bıraktı.

Grup adına basın açıklaması yapan Polat Taksi Durağı'ndan Tahir Akkaya da grup adına bir açıklama yaptı. Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

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