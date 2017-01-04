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Irak’la yaşanan Başika krizi bitti, yeni dönem başlıyor

Irak'ın kuzeyindeki Başika Kampı nedeniyle yaşanan Türkiye-Irak krizinde tansiyon düşüyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 02:48:43 Güncelleme: 02:56:35

Başbakan Binali Yıldırım’ın göreve geldikten sonra dış politikada izlediği “dostları artırma düşmanları azaltma” politikası, yeni bir aşamaya geçti. Rusya ve İsrail ile yeniden normalleşen ilişkilerin ardından Türkiye, Irak ile de benzer bir süreci başlatıyor. Musul yakınlarında Türk askerinin konuşlandığı Başika Kampı nedeniyle kriz yaşayan iki ülke arasında tansiyon düşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Haydar El İbadi arasında geçen hafta yapılan ve kopma noktasına gelen ilişkilerde buzları eriten telefon görüşmesinde, Başbakan Yıldırım’ın Bağdat’a kısa süre içerisinde bir ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Bu ziyaretin ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat olacağı kaydedildi.

Geçen cuma yapılan bu telefon görüşmesinin ardından Yıldırım, yarın Bağdat’ı ziyaret edecek. Yıldırım-İbadi görüşmesinde, terör ve enerji konuları gündemde olacak. Yıldırım, Türkiye’nin Irak’ın DEAŞ’a karşı Musul ve diğer bölgelerde yürüttüğü mücadeleye desteğini teyit edecek. DEAŞ’ın yanı sıra PKK’nın da iki ülkenin güvenliğine ortak tehdit teşkil ettiğini vurgulayacak.

Görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için gerekli iradenin her iki tarafta da mevcut olduğunu belirtilecek. Bağdat’ta bu hedef doğrultusunda birtakım somut adımlar atılacak.

Yıldırım, 6 Ocak’ta da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geçerek, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelecek. Erbil’deki görüşmelerde PKK ve DEAŞ ile mücadele ve Kürt petrolü masada olacak. Irak merkezi yönetimi ile IKBY arasında ihtilaf konusu olan Kürt petrolünün kullanımı ele alınacak. PKK’nın ikinci Kandil olarak yapılandırdığı Sincar konusu da gündemde olacak.

KAMPIN BOŞALTILMASI İSTENMİŞTİ

Türk askerinin DEAŞ’a karşı peşmergeye eğitim verdiği Başika Kampı, Irak merkezi yönetimi ile Türkiye arasında bir süredir kriz sebebiydi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Başika’da Irak’ın toprak bütünlüğü için bulunduğunu, oradan çıkılmasının söz konusu olmadığını birçok kereler ifade etti. Irak yönetimi, Türk askeri varlığını “İşgal” olarak tanımlayarak, kendilerinin bilgileri dışında kurulduğunu iddia ettiği kampın boşaltılmasını istedi.

Başika krizi, 2016 yılının sonuna kadar tırmanarak devam etti. Irak Başbakanı İbadi’nin ekim ayında “Yerlerinden kıpırdamamalarını öneriyoruz. Türk askeri kendini Irak topraklarında piknikte sanmasın” sözleri ve Erdoğan’ın buna karşılık “Sen benim kalitemde değilsin” ifadesi, iki ülke arasında tansiyonu artırdı.

Volkan YANARDAĞ / GAZETE HABERTÜRK

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