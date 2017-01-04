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DAEŞ Türkiye'deki saldırıları Gaziantep hücresi
GÜNDEM

DAEŞ'ın Türkiye'deki saldırılarının yarısını Gaziantep hücresi gerçekleştirdi

DEAŞ'ın geçtiğimiz 2 yılda Türkiye'de yaptığı eylemlerin yarısını Gaziantep hücresi yaptı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 04:08:37 Güncelleme: 04:25:09

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte bölgede birçok cihatçı grup ortaya çıktı. En dikkat çekense El Kaide’den ayrıldığını açıklayan Irak Şam İslam Devleti (DEAŞ) oldu. Irak ve Suriye’de korkunç infaz yöntemleriyle katliamlar yapan örgüte, dünyanın pek çok ülkesinden savaşçı katıldı. DEAŞ, eylemlerini Suriye dışına da taşıdı. Türkiye, ABD’nin yanı sıra Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ses getiren terör eylemleri yaptı.

2014’TE DEAŞ’LA TANIŞTIK

DEAŞ ismi, ilk olarak 2014 yılında Türkiye’nin gündemine girdi. 20 Mart 2014’te taksiyle İstanbul’a gitmek üzere Hatay’dan yolan çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana Otoyolu’nun Gedeli Viyadüğü’nde taksiyi durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik silahlarla ateş açtı. Astsubay Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban, şehit oldu. Teröristler, kaçmak için gasp ettikleri kamyonun şoförü Turan Yaşar’ı da öldürdü. 3 terörist, yakalandı ve yargılama sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GAZİANTEP HÜCRESİ

Türkiye’de Adıyaman, Bingöl, Adana, Konya, Ankara, İzmit, Diyarbakır ve İstanbul gibi illerde taban bulan örgütün en önemli merkezi ise Gaziantep oldu. Gaziantep’i kendine üs olarak seçen DEAŞ, militan ve lojistik transferini bu hat üzerinden yapmaya başladı. Gaziantep’te operasyon sırasında üzerindeki ‘bombalı yeleği’ patlatıp ölen örgütün Gaziantep sorumlusu ‘Ebu Ali’ kod adlı Yunus Durmaz, nasıl gizlenilmesi gerektiğini, “Kentte sadece Arapların çalıştığı işyerleri var. Türklerden biri işyeri açar ve içeride yalnız Arapları çalıştırarak en az 50 kişi barındırır. Böylelikle kardeşleri saklarız” diye anlatıyordu.

DEAŞ’ın Türkiye’de yaptığı saldırıların yarısını, Gaziantep hücresi gerçekleştirdi. HDP mitinginin bombalanması, Suruç patlaması, Ankara Garı patlaması, İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki patlama, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü saldırısı ve Gaziantep’te kına gecesi saldırısının arkasında Gaziantep hücresi vardı. Emniyet ve istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Gaziantep hücresi deşifre edildi. Fırat Kalkanı operasyonuyla örgütün lojistik hattı da kesildi.

TÜRKİYE HEDEFTE

Türkiye’nin sınır güvenliğini artırması, Rusya ile yakınlaşması ve Suriye’de DEAŞ’a yönelik operasyonu, Türkiye’yi örgütün hedefine koydu. Örgütün üst düzey yöneticileri, Türkiye’ye yönelik tehdit mesajları yayınladı. Örgüt, Türkiye’deki hücrelerine saldırı yaptıramayınca bu kez yabancı hücreleri harekete geçirdi. 28 Haziran 2016’da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yolcu geliş ve CIP önünde düzenlenen üçüz canlı bombalı terör saldırısında 44 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi yaralandı. Saldırıyı yapan 3 terörist, Çeçenistan uyrukluydu.

Şefik DİNÇ / GAZETE HABERTÜRK

 

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