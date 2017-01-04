04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Fiji Deprem
GÜNDEM

Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Fiji'de gerçekleşen 7,2 büyüklüğündeki depremin epremin ardından verilen tsunami uyarısı kaldırıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 04:44:54 Güncelleme: 04:49:31 AA

Fiji açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 15 kilometre derinlikte oluşan 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Fiji'nin başkenti Suva'ya 283 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yer sarsıntısında herhangi bir hasar oluşmadığı, depremin ardından verilen tsunami uyarısının da kaldırıldığı ifade edildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinin açıklamasında ise depremin merkez üssüne 300 kilometreye kadar olan bölgelere tehlikeli dalgaların ulaşabileceği duyuruldu ancak daha sonra bu tehdidin geçtiği kaydedildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

Erzincan'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Van'da sarsıntılar devam ediyor
GÜNDEM

Van'da korkutan deprem
Ege Denizi'nde 1 saatte 9 deprem!
GÜNDEM

Ege Denizi'nde 1 saatte 9 deprem!
Marmara Bölgesine deprem uyarısı
GÜNDEM

"1999 depremi gibi bir depremde yine benzer ...
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde deprem meydana geldi
GÜNDEM

Tokat'da deprem meydana geldi
Milli Savunma Bakanlığın'daki atamalar Resmi Gazete'de yer aldı
GÜNDEM

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE
Kırgızistan’dan gelen terörist Konya’da 1 ay kaldı
GÜNDEM

CANİNİN GÖRÜŞTÜĞÜ 3 AİLE SIRRA KADEM BASTI!
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

ANTALYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Apartman görevlisi karbonmonoksitten zehirlendi
GÜNDEM

APARTMAN GÖREVLİSİ KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENDİ
Fatih'te kız öğrenci yurdunda yangın
GÜNDEM

FATİH'TE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN

Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

FİJİ'DE 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM