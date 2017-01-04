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Milli Savunma Bakanlığın'daki atamalar Resmi Gazete'de yer aldı

Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 04:57:07 Güncelleme: 04:59:53 AA

Milli Savunma Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, birinci derece kadrolu Tersaneler Genel Müdürlüğüne Dündar Talazan atandı.

Söz konusu atama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 60'ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi doğrultusunda yapıldı.

Birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Yahya Coşkun getirildi.

Bu atama da Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 74'üncü maddeleri ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi uyarınca gerçekleştirildi.

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