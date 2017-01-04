Kırgızistan’dan gelen terörist Konya’da 1 ay kaldı

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Habertürk’ün manşet yaptığı ‘gelini ile torununu, evini satarak para karşılığı DEAŞ’tan kurtaran’ Kemal M., Konya’da DEAŞ’la bağlantılı kişiler bulunduğunu, onlar kanalıyla takasın yapıldığını ve Konya’dan DEAŞ’a katılan yüzlerce kişinin olduğunu söylemişti.

Zafer SAMANCI/GAZETE HABERTÜRK