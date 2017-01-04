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Kırgızistan’dan gelen terörist Konya’da 1 ay kaldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 05:24:47

Reina'da katliam yapan terörist, Kasım'da geldiği Konya’da bu apartmanda bir daire kiraladı

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    Reina katliamını düzenleyen teröristin, kasımda Türkiye’ye giriş yaptığı, olaydan 2 gün öncesine kadar Konya’da kaldığı belirlendi. 

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    Polisin tespitlerine göre, terörist 20 Kasım’da Kırgızistan’dan İstanbul’a geldi. Karayolu ile Ankara’ya giden terörist, 22 Kasım’da Konya’ya geçti. 

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    2 çocuğu ve eşiyle merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde bir stüdyo daireye yerleşti. Ailesiyle kaldığı ve aylık bin 100 TL’ye tuttuğu evin 2 aylık kirasını peşin ödedi. 

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