Kırgızistan’dan gelen terörist Konya’da 1 ay kaldı
04 Ocak 2017 Çarşamba, 05:24:47 | Güncelleme: 06:03:08
Reina'da katliam yapan terörist, Kasım'da geldiği Konya’da bu apartmanda bir daire kiraladı
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Reina katliamını düzenleyen teröristin, kasımda Türkiye’ye giriş yaptığı, olaydan 2 gün öncesine kadar Konya’da kaldığı belirlendi.
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Polisin tespitlerine göre, terörist 20 Kasım’da Kırgızistan’dan İstanbul’a geldi. Karayolu ile Ankara’ya giden terörist, 22 Kasım’da Konya’ya geçti.
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2 çocuğu ve eşiyle merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde bir stüdyo daireye yerleşti. Ailesiyle kaldığı ve aylık bin 100 TL’ye tuttuğu evin 2 aylık kirasını peşin ödedi.
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Yabancı uyruklu 3 aileyle iletişime geçti. Terörist, 3-4 kez Konya’dan ayrıldı ve 15 Aralık’ta Konya’dan ‘Ebu Muhammed’ adına düzenlenen biletle İstanbul’a geçti.
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DEAŞ’lı terörist, son olarak 29 Aralık’ta saldırı için İstanbul’a hareket etti.
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Saldırının ardından, kimliği açıklanmayan teröristin Konya’daki eşi gözaltına alınıp 2 çocuğuyla emniyete götürüldü. Ayrıca evin kiralandığı 2 emlakçı da gözaltına alındı.
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3 AİLE SALDIRIDAN SONRA KAYBOLDU
Teröristle iletişime geçen yabancı uyruklu 3 ailenin evlerine baskın düzenlendi ancak kimse bulunamadı.
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Gözaltına alınan teröristin eşinin, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. DEAŞ ile bağlantısının farkında değildim” dediği belirtildi. Teröristin eşi dün İstanbul’a götürüldü.
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Habertürk’ün manşet yaptığı ‘gelini ile torununu, evini satarak para karşılığı DEAŞ’tan kurtaran’ Kemal M., Konya’da DEAŞ’la bağlantılı kişiler bulunduğunu, onlar kanalıyla takasın yapıldığını ve Konya’dan DEAŞ’a katılan yüzlerce kişinin olduğunu söylemişti.