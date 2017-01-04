İstanbul Fatih'te kız öğrenci yurdunda yangın!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 06:35:12 | Güncelleme: 09:15:57
AA
İstanbul Edirnekapı'da bir kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yüzlerce öğrenci tahliye edildi
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Fatih'te, Edirnekapı semtinde kız üniversite öğrencilerinin barındığı bir yurtta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
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Alınan bilgiye göre, Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nun mutfağından duman çıktığını fark eden bir görevli, durumu itfaiyeye bildirdi.
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Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Daha sonra yurttaki memurlar tarafından alarm verilerek, öğrenciler binadan tahliye edildi.
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İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle mutfakta küçük çaplı hasar oluştu
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Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, çalışmalar tamamlanınca yeniden binaya alındı.İlk tespitlere göre, yangının mutfaktaki elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.