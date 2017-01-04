İstanbul Fatih'te kız öğrenci yurdunda yangın!

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Alınan bilgiye göre, Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nun mutfağından duman çıktığını fark eden bir görevli, durumu itfaiyeye bildirdi.