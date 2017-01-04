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İstanbul Fatih'te kız öğrenci yurdunda yangın!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 06:35:12 AA

İstanbul Edirnekapı'da bir kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yüzlerce öğrenci tahliye edildi

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    Fatih'te, Edirnekapı semtinde kız üniversite öğrencilerinin barındığı bir yurtta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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    Alınan bilgiye göre, Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nun mutfağından duman çıktığını fark eden bir görevli, durumu itfaiyeye bildirdi. 

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     Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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