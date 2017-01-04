Sinop'ta avlanmaya çıkan balıkçılar zehirlendi!

Sinop açıklarında avlanırken aniden rahatsızlanan 10 balıkçı acilen limana sığındı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan balııkçıların yedikleri bir yemekten zehirlendikleri bildirildi.



Trabzon'dan avlanmak için Karadeniz'e açılan balıkçı teknesinde bulunan 10 kişi, Sİnop açıklarında aniden rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti ile Sinop Limanı'na sığınan balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Teknede bulunan Abdullah Baba (55), Halil Ocak (38), Halis Çoban (53), Ahmet Ocak (35), Cemal Özdemir (52), Halit Çoban (49), Tahsin Çağlı (46), Selahattin Güneş (45), Muhammet Kulaç (46) ve Mustafa Özdemir (30) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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