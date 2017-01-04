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Konya'da yaşayan 16 yaşındaki kız tam 1 yıl sonra tekrar kayboldu

2015'te fuhuş çetesinin eline düştüğü belirlenen 16 yaşındaki F.D., ortadan kayboldu. Polis operasyona hazırlanırken bırakılan kız çocuğu, kaçırıldığı tarihin yıldönümü olan 28 Aralık 2016’da tekrar ortadan kayboldu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 08:38:29 Güncelleme: 08:39:49

Konya'da yaşayan 16 yaşındaki F.D., 28 Aralık 2015’te ortadan kayboldu. Fuhuş çetesinin eline düştüğü belirlenen genç kız için polis operasyon hazırlığı yaparken, zanlılar kaçırdıkları kızı bir otele bırakıp sırra kadem bastı.

Hayata yeni bir başlangıç yapıp açık liseye kaydolan F.D., bir kuaförde çalışmaya başladı. Her şey normale dönerken, genç kız kaçırıldığı tarihin yıldönümü olan 28 Aralık 2016’da tekrar ortadan kayboldu. 

‘KURTARIN YAVRUMU’

Kızını yine fuhuş çetesince kaçırılmış olabileceğinden endişe eden anne Fatma D., polise başvurdu. Bir yandan da sokak sokak gezip kızının fotoğrafını vatandaşlara göstererek bir iz arayan Fatma D., olayı şöyle anlattı:

“Kaybolduğu gün kızımın çalıştığı kuaföre gittim. ‘Eve birlikte dönelim’ dedim. ‘Arkadaşlarımla geleceğim. 1 saate kadar ben de gelirim’ dedi. Bir saat sonra aradığımda yolda olduğunu söyledi. Sesi titriyordu, şüphelendim. 2 dakikada bir aradım, konuştum. Son aradığımda telefonu kapandı ve bir daha açılmadı. Hemen polisi aradım. O günden bu yana polisin de bizim de aramadığımız yer kalmadı. Kızımın yine kadın tacirlerinin eline düşmesinden korkuyorum. Hayatını karartacaklar. Kurtarın yavrumu.”

Öte yandan polisin genç kızın daha önce bulunduğu otele ve bazı yerlere baskınlar düzenlediği ancak F.D.’nin izine rastlamadığı öğrenildi. Polisin genç kızı daha önce kaçırdığı belirtilen zanlılara yönelik çalışmasını da sürdürdüğü belirtildi.

Zafer SAMANCI/KONYA

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YORUMLAR 0
  • Misafir 9 dakika önce
    neden hep konya ve adana bilen varmı?
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