04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
GÜNDEM

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okulda travma timi

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, örnek bir çalışmaya imza attı. Mağdur çocuklara destek için öğretmenler seferber oldu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 08:46:11 Güncelleme: 08:58:29

Rehberlik öğretmenlerinden oluşturulan ‘Krize Müdahale ve Travma Ekibi’; intihar girişimi, cinsel istismar, ensest, şiddet gibi olaylardan etkilenen bine yakın öğrenci ve ailesine psikolojik destek verdi. 5 öğrenci de devlet korumasına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, son zamanlarda intihara teşebbüs, şiddet, cinsel istismar ve öğretmene yönelik şiddet olaylarının artması üzerine çözüm için her il ve ilçede ‘Krize Müdahale ve Travma Ekibi’ kurdu.

İzmir’in 30 ilçesinde rehberlik öğretmenlerinden oluşturulan ekipler, ilk olarak yaşanan bir travma nedeniyle mağdur olan öğrenciye ve olaydan etkilenen arkadaşlarına nasıl müdahale edecekleri konusunda uzmanlardan eğitim aldı.

Ekiplerin travmanın etkisini azaltması, öğrencilerin acısını paylaşması, öğrenci ve eğitimciler arasındaki dengeyi yeniden kurması hedeflendi. Ekipler ayrıca, bazı olaylarda öğrencinin yaşadığı sorunları ailesi ile paylaşmasına da yardımcı oldu. Travma ekibi, son bir yılda 20 olaya direkt müdahale etti.

Cinsel istismar ve taciz olaylarının ardından öğrenci, daha çok etkilenmemesi için suç bölgesinden uzaklaştırıldı. Çocuğu mağdur eden, suça iten veya intihara sürükleyen kişiler tespit edilerek, güvenlik güçlerine iletildi. Sınıf arkadaşlarının ölümü gibi okuldaki diğer öğrencileri de etkileyen olaylarda tüm öğrencilere psikolojik destek verildi. Okulda yaşanan olaylardan diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin etkilenmemesi için de toplu görüşmeler yapıldı. Bine yakın öğrenci ile yapılan görüşmeler sonucu krizin büyümemesi sağlandı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS DE OKULDA TACİZ DE VAR

İZMİR’deki ‘Krize Müdahale ve Travma Ekibi’nin müdahale ettiği bazı örnekler şöyle:

- Bornova’da ailevi sorunları olan ve intihara teşebbüs eden lise öğrencisi ve ailesiyle görüşen travma ekibi sorunların en aza indirilmesini sağladı.

- Urla’da öğretmeninin tacizine uğradığı iddia edilen 2 öğrenciyle görüşüldü. Öğretmenin tutuklandığı olayda, 2 kız geçici olarak devlet korumasına alındı. Ailelerle de görüşülmesiyle genç kızların tekrar evlerine ve okullarına dönmesi sağlandı.

- Ensest ilişkiye maruz kalan bir öğrenci tespit edildi ve ailesinden uzaklaştırıldı. Aile hakkında polis işlem yaparak adli süreç başlatıldı.

- Çiğli’de okul dışından bir kişinin taciz ettiği genç kıza ulaşılarak, kendisine zarar vermesi engellendi. Tacizci polise teslim edildi.

- Annesi ölen, babası da istemediği için sokakta kalan lise öğrencisinin korumaya alınması sağlandı.

- Psikolojik sorunları olan bir öğrencinin intihar eğilimi olduğu belirlenerek tedavisi sağlandı.

- Maddi durumu iyi olmadığı için suça sürüklenen çocuğa destek verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Batman'da bir öğretmen, tuvalete götürdüğü öğrencisini darp etti
GÜNDEM

Korkunç iddia: Öğretmeni, okul tuvaletine götürüp bu ...
Konya'da yaşayan 16 yaşındaki kız tam 1 yıl sonra tekrar kayboldu
GÜNDEM

Fuhuş çetesinin eline düştü, kaçırıldığı tarihin ...
Sinop'ta avlanmaya çıkan balıkçılar zehirlendi!
GÜNDEM

Avlanmaya çıkan balıkçılar zehirlendi!

Reina katliamcısı "Yalnız Kurt' timinden mi?
GÜNDEM

'Terörist Yalnız Kurt timinin üyesi' iddiası!
İstanbul Fatih'te kız öğrenci yurdunda yangın!
GÜNDEM

İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın! Yüzlerce ...
DEAŞ'ın Türkiye'deki saldırılarının yarısını Gaziantep hücresi gerçekleştirdi
GÜNDEM

DEAŞ yabancı hücreleri kullanıyor
Reina saldırganına ait olduğu iddia edilen pasaportun sahibi konuştu
GÜNDEM

‘SALDIRGANA BENZEDİĞİM İÇİN SORGULANDIM’
Reina katliamı ile ilgili İzmir'de operasyon başlatıldı
GÜNDEM

REİNA KATLİAMI İLE İLGİLİ İZMİR'DE OPERASYON!
104 DEAŞ hedefi vuruldu, 6 terörist öldürüldü
GÜNDEM

104 DEAŞ HEDEFİ İMHA EDİLDİ
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (04 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 4 OCAK GÜNLÜĞÜ
Batman'da bir öğretmen, tuvalete götürdüğü öğrencisini darp etti
GÜNDEM

KORKUNÇ İDDİA: ÖĞRETMENİ, OKUL TUVALETİNE GÖTÜRÜP BU HALE GETİRDİ
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okulda travma timi
GÜNDEM

OKULDA TRAVMA TİMİ!