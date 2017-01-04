Reina saldırganına ait olduğu iddia edilen bir pasaport, önceki gün bazı ulusal ve uluslararası medya organlarınca “Reina saldırısının faili” olarak yayınlandı. O pasaportun sahibi Kırgızistan vatandaşı Yahya Mashrapov, Türkiye’den ayrıldıktan sonra Kırgız medyasına konuştu.

Türkiye’deyken polis tarafından “saldırgana benzerlik” sebebiyle gözaltına alındığını ve sorgulandığını belirterek iddiaları yalanlayan Mashrapov, şunları söyledi: “1 Ocak’ta Bişkek’ten İstanbul’a uçtum. Ticaretle ilgili davaları tamamladım. Sonra İstanbul havaalanına geldim ve uçağa bindim. Güvenlik güçleri beni uçaktan çıkardı. Yılbaşı gecesindeki terör saldırısıyla bağlantılı olarak sorgulanacağım açıklandı. Birkaç saat sorgulandım. Fotoğrafımın saldırgana benzediğini belirtip özür dilediler ve beni başka bir uçağa bindirdiler.” Teröristin fotoğrafının kendisine biraz benzediğini ifade eden Mashrapov, “Ben o saldırgan değilim. Pasaportumun kopyasının Türk basınına nasıl yayıldığını da bilmiyorum. Saldırının olduğu 31 Aralık’ta ben Kırgızistan’daydım” dedi.

HABER MERKEZİ